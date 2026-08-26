اجرای ۶۱۶ پروژه مدیریت بحران در مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری مازندران در برابر حوادث، اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف کاهش خطرپذیری، ارتقای زیرساخت‌های حیاتی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای عملیاتی استان دنبال شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های اجراشده به کاهش مخاطرات در مناطق سیل‌خیز، بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، احداث و تجهیز سدها و آب‌بندان‌ها و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با پدافند غیرعامل اختصاص داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: تجهیز و نوسازی امکانات امدادی و عملیاتی، توسعه سامانه‌های پایش و هشدار سریع، آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی از دیگر محورهای اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

وی با بیان اینکه افزایش آمادگی پیش از وقوع حوادث یکی از اولویت‌های مدیریت بحران است، تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای توان پیشگیری، آمادگی و پاسخ سریع به حوادث و در نهایت کاهش خسارات جانی و مالی در استان اجرا شده است.

وی همچنین بر تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی و تقویت ظرفیت‌های مدیریت بحران در مازندران تأکید کرد و گفت: استمرار این روند می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی، تاب‌آوری و آرامش مردم استان در برابر مخاطرات طبیعی و حوادث داشته باشد.