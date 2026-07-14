آموزش دهیاران برای مهار بحران آب؛ شاهرود میزبان پروژه «صلح آبی» شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح سه شنبه در نشست تخصصی «پیشگیری از سوانح، حوادث و کاهش تنش آبی» که در قالب پروژه «صلح آبی» در سالن شهید بهشتی شاهرود، اظهار کرد: مدیریت بحرانهای ناشی از کمآبی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال مردم است و در این میان، دهیاران و آبداران به دلیل ارتباط مستقیم با روستاییان، نقشی کلیدی در انتقال آموزشها، اطلاعرسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر علاوه بر امدادرسانی در حوادث، در حوزه آموزش و پیشگیری نیز رسالت مهمی بر عهده دارد، افزود: توسعه آموزشهای همگانی، افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی نیروهای محلی از مهمترین برنامههای هلالاحمر برای کاهش آسیبپذیری جوامع در برابر مخاطرات طبیعی و بحرانهای مرتبط با کمآبی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان با اشاره به اجرای پروژه «صلح آبی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب، کاهش تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود منابع آبی و افزایش تابآوری جوامع محلی در برابر پیامدهای خشکسالی و کمآبی اجرا میشود و آموزش گروههای اثرگذار از جمله دهیاران و آبداران، یکی از محورهای اصلی آن به شمار میرود.
درخشان ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای آموزشی جمعیت هلالاحمر و تعامل مستمر با مدیران محلی، میتواند زمینه ارتقای آمادگی روستاها، کاهش خسارات ناشی از بحرانهای آبی و افزایش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی منسجم، همافزایی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از توان کارشناسان برای مقابله با پیامدهای تنش آبی تأکید کرد و افزود: پیشگیری همواره کمهزینهتر و اثربخشتر از مقابله با بحران است و باید با آموزش، فرهنگسازی و افزایش آمادگی عمومی، از بروز بسیاری از خسارات جلوگیری کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: این نشست تخصصی با هدف ارتقای تابآوری جوامع محلی، مدیریت بهینه منابع آب و بررسی راهکارهای پیشگیری از سوانح و حوادث مرتبط با تنش آبی برگزار شد که استمرار اجرای این برنامه های آموزشی مورد تاکید است.
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