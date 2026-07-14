  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

آموزش دهیاران برای مهار بحران آب؛ شاهرود میزبان پروژه «صلح آبی» شد

آموزش دهیاران برای مهار بحران آب؛ شاهرود میزبان پروژه «صلح آبی» شد

شاهرود-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزش و مشارکت جوامع محلی در مدیریت بحران‌های ناشی از کم‌آبی گفت: دهیاران به عنوان نخستین حلقه ارتباط با مردم،نقشی ارزنده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح سه شنبه در نشست تخصصی «پیشگیری از سوانح، حوادث و کاهش تنش آبی» که در قالب پروژه «صلح آبی» در سالن شهید بهشتی شاهرود، اظهار کرد: مدیریت بحران‌های ناشی از کم‌آبی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است و در این میان، دهیاران و آبداران به دلیل ارتباط مستقیم با روستاییان، نقشی کلیدی در انتقال آموزش‌ها، اطلاع‌رسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر علاوه بر امدادرسانی در حوادث، در حوزه آموزش و پیشگیری نیز رسالت مهمی بر عهده دارد، افزود: توسعه آموزش‌های همگانی، افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی نیروهای محلی از مهم‌ترین برنامه‌های هلال‌احمر برای کاهش آسیب‌پذیری جوامع در برابر مخاطرات طبیعی و بحران‌های مرتبط با کم‌آبی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به اجرای پروژه «صلح آبی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب، کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کمبود منابع آبی و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر پیامدهای خشکسالی و کم‌آبی اجرا می‌شود و آموزش گروه‌های اثرگذار از جمله دهیاران و آبداران، یکی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود.

درخشان ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های آموزشی جمعیت هلال‌احمر و تعامل مستمر با مدیران محلی، می‌تواند زمینه ارتقای آمادگی روستاها، کاهش خسارات ناشی از بحران‌های آبی و افزایش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان کارشناسان برای مقابله با پیامدهای تنش آبی تأکید کرد و افزود: پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با بحران است و باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش آمادگی عمومی، از بروز بسیاری از خسارات جلوگیری کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: این نشست تخصصی با هدف ارتقای تاب‌آوری جوامع محلی، مدیریت بهینه منابع آب و بررسی راهکارهای پیشگیری از سوانح و حوادث مرتبط با تنش آبی برگزار شد که‌ استمرار اجرای این برنامه های آموزشی مورد تاکید است.

کد مطلب 6887383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها