نوسازی تجهیزات تخصصی مدیریت بحران در مازندران نیاز است

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست‌های خود با معاون توسعه و منابع انسانی و معاون پیشگیری و هماهنگی کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: در این دیدارها مهم‌ترین نیازها و برنامه‌های حوزه مدیریت بحران استان مازندران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: در نشست با معاون توسعه و منابع انسانی، موضوع تأمین، توسعه و نوسازی تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات تخصصی مدیریت بحران استان مطرح شد و بر ضرورت به‌روزرسانی ناوگان عملیاتی، تأمین ماشین‌آلات تخصصی و تقویت امکانات مورد نیاز برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی در زمان وقوع حوادث تأکید شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: همچنین راهکارهای تأمین منابع و توزیع هدفمند تجهیزات به منظور ارتقای توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها بررسی شد.

محمدی با اشاره به دیدار خود با معاون پیشگیری و هماهنگی کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در این نشست، استانداردسازی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بحران بر مبنای اسناد بالادستی، قوانین و برنامه‌های ملی، محور اصلی گفت‌وگوها بود.

وی تصریح کرد: روند اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتقای آمادگی برای پاسخ به بحران‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر استقرار نظام ارزیابی منسجم، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و افزایش آمادگی عملیاتی در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت تأکید شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های عملیاتی، نوسازی تجهیزات، استانداردسازی نظام ارزیابی عملکرد و ارتقای آمادگی پاسخ به بحران، از مهم‌ترین راهبردهای افزایش تاب‌آوری و کاهش خطرپذیری در استان مازندران به شمار می‌رود.