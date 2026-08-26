به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر با اشاره به نقش شهرداری در حمایت و مشارکت در برگزاری تجمعات پرشور شبانه مردم در شهر طی جنگ رمضان و پس از آن، اظهار داشت: بودجه‌های فرهنگی و منابعی که در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد، از منابع شخصی مدیران یا مجموعه شهرداری نیست، بلکه این منابع متعلق به مردم است.

وی با تأکید بر مردمی بودن منابع مالی شهرداری‌ها افزود: شهرداری‌ها به‌طور عمده متکی به عوارض و درآمدهایی هستند که پایه و منشأ مردمی دارند؛ بنابراین زمانی که این منابع در حوزه‌های مختلف هزینه می‌شود، در حقیقت منابع مردم برای تأمین نیازها و منافع خود مردم به کار گرفته می‌شود.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: وقتی از بودجه‌های فرهنگی برای برگزاری برنامه‌ها، تجمعات و رویدادهای مردمی استفاده می‌کنیم، در واقع پول مردم را برای تقویت فرهنگ، امنیت، اتحاد، انسجام، همدلی و یکصدایی خود مردم هزینه می‌کنیم.

تحولات دفاعی ایران، تحلیلگران جهان را شگفت‌زده کرد

شهردار خرم‌آباد در ادامه با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی اخیر دشمن صهیونی-آمریکایی و تحولات حوزه دفاعی و امنیتی کشور، اظهار داشت: بار دیگر تأکید می‌کنم که ایران با شکل‌گیری یک نظم نوین در حوزه دفاعی و امنیتی و همچنین با بهره‌گیری از یک دکترین جدید، موجب شگفتی بسیاری از تحلیلگران در جهان شده است.

بارانی بیرانوند افزود: اتفاقاتی رخ داد که حقیقتاً بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی انتظار وقوع آن را نداشتند و همین موضوع نشان‌دهنده تغییر در معادلات و محاسبات پیشین درباره توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: سال‌ها و حتی دهه‌ها پیش، برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران به این جمع‌بندی رسیده بودند که ایران در یک نبرد کلاسیک با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی، باید به دنبال سناریوها و راهبردهای جایگزین باشد.

شهردار خرم‌آباد تصریح کرد: کسانی که در دو یا سه دهه گذشته این شرایط را تحلیل و برای آن برنامه‌ریزی کردند، به این نتیجه رسیدند که باید مسیر و سناریوی متفاوتی طراحی شود و امروز می‌توان گفت این مسیر، در بسیاری از ابعاد، مسیری درست و مؤثر بوده است.

توافق ۱۴ بندی نیز یک دستاورد محسوب می‌شود

بارانی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق ۱۴ بندی با آمریکا، گفت: حتی اگر فرض کنیم طرف‌ مقابل در عمل به تمامی مفاد این توافق پایبند نباشند، نفس امضا و پذیرش چنین توافقی نیز می‌تواند دربردارنده دستاوردهایی باشد.

وی افزود: در یکی از بندهای این توافق، موضوع خروج آمریکا از منطقه و پایان دادن به رویکرد تخاصم دائمی با ایران مطرح شده است و پذیرش چنین موضوعاتی در قالب یک توافق، به خودی خود می‌تواند بخشی از دستاوردهای به‌دست‌آمده تلقی شود.

مقاومت؛ راهبرد حفظ دستاوردهای کشور

بارانی بیرانوند در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر فضای اجتماعی و ایجاد تقابل میان مردم و حاکمیت، اظهار داشت: امروز تلاش می‌شود فضا به سمتی هدایت شود که تجربه‌ها و حوادث گذشته تکرار شده و اختلاف و تقابل به کف خیابان کشیده شود تا مردم در برابر یکدیگر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ماهیت سیاست‌ها و رفتارهای قدرت‌های بزرگ بیش از گذشته برای افکار عمومی آشکار شده است، افزود: در گذشته بسیاری از اقدامات آمریکا پشت شعارهایی همچون حقوق بشر، مسائل زیست‌محیطی و دیگر عناوین ظاهراً جذاب پنهان می‌شد، اما امروز این رویکردها برای مردم جهان آشکارتر شده است.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: امروز بسیاری از ملت‌ها و حتی کشورهای هم‌پیمان آمریکا نیز با واقعیت رفتارهای این کشور مواجه شده‌اند و این موضوع موجب شده است چهره واقعی سیاست‌های سلطه‌طلبانه بیش از گذشته نمایان شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، ما راهی جز مقاومت، حفظ انسجام و مراقبت از دستاوردهای به‌دست‌آمده نداریم و نباید اجازه داد دستاوردهای بزرگی که با هزینه‌های فراوان حاصل شده، بر اثر یک غفلت از بین برود.

تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی با گفت‌وگو با مردم تقویت می‌شود

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت افزایش تاب‌آوری جامعه، اظهار داشت: امروز تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و تحقق این موضوع نیازمند گفت‌وگو با مردم و تقویت ارتباط میان مسئولان و جامعه است.

بارانی بیرانوند افزود: باید با مردم صحبت کنیم و به آنان توضیح دهیم که مدیران و مسئولان، خادمان و خدمتگزاران مردم هستند و با تمام ظرفیت برای حل مشکلات و ارائه خدمات تلاش می‌کنند.

سفر وزیر میراث‌فرهنگی، آغازگر فصل تازه‌ای از رویدادهای فرهنگی خرم‌آباد است

بارانی بیرانوند در ادامه با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به لرستان، این سفر را منشأ اتفاقات و دستاوردهای مهم برای خرم‌آباد و استان دانست و اظهار داشت: سفر وزیر میراث‌فرهنگی برای ما دریایی از خیر، برکت و فرصت به همراه داشت و ظرفیت‌های ارزشمندی را پیش روی شهر و استان قرار داد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، یک مسیر فرهنگی مشخص و هدفمند را دنبال کرده‌ایم؛ مسیری که مملو از رویدادهای متنوع و متعدد فرهنگی بوده و همه این رویدادها همچون دانه‌های یک تسبیح، با نخ مشترکی از جنس فرهنگ به یکدیگر متصل شده‌اند.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: از سال ۲۰۲۳ و همزمان با مطرح شدن پرونده ثبت جهانی محوطه‌ها و غارهای پیش از تاریخ خرم‌آباد در یونسکو، مجموعه‌ای از رویدادها و برنامه‌های بین‌المللی در خرم‌آباد شکل گرفت و در کنار آن، پیوست‌های فرهنگی متعددی برای این پرونده در نظر گرفته شد.

بارانی بیرانوند با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه بازآفرینی شهری، گفت: در ادامه این مسیر فرهنگی، مداخله‌ای بازآفرینانه در پهنه مرکزی شهر خرم‌آباد انجام شد که به اعتقاد ما در تاریخ لرستان اقدامی بی‌سابقه است.

قدردانی از همراهی وزارت میراث‌فرهنگی

بارانی بیرانوند با اشاره به دیدار و گفت‌وگو با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: امروز به نیابت از مردم خرم‌آباد، از حضور و همراهی وزیر میراث‌فرهنگی قدردانی و تشکر کردم.

وی افزود: واقعیت این است که مجموعه مدیریت شهری و استان از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حمایت‌ها و فرصت‌های ارزشمندی دریافت کرده است و این وزارتخانه در سال‌های اخیر منشأ اتفاقات مثبت و اثرگذاری برای لرستان بوده است.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: به استاندار لرستان نیز عرض کردم که اگر سایر وزارتخانه‌ها نیز بتوانند به اندازه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای لرستان منشأ خیر، برکت و ایجاد فرصت باشند، بی‌تردید مسیر توسعه و آبادانی استان با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

دشمن به دنبال القای چهره‌ای از ویرانی و ناامیدی از ایران است

بارانی بیرانوند در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف دشمن در شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی و روانی، اظهار داشت: نیت دشمن این است که چهره‌ای از آوارگی، ویرانی و ازهم‌گسیختگی را در مقیاسی گسترده به نمایش بگذارد.

وی افزود: دشمن امروز در کنار فشارها و تهدیدهای دیگر، تلاش می‌کند سناریوی کلافگی، فرسایش روحی و روانی و وادادگی اقتصادی و معیشتی را دنبال کند و از این طریق، امید و انسجام اجتماعی را هدف قرار دهد.

بازگرداندن شهر به شرایط عادی، وظیفه مدیریت شهری است

شهردار خرم‌آباد با اشاره به مسئولیت مجموعه شهرداری در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: زمانی که در جریان جنگ اتفاقی در شهر رخ می‌داد، تمام دغدغه من و همکارانم در شهرداری خرم‌آباد و همچنین مجموعه مدیران شهری در دیگر نقاط کشور این بود که در سریع‌ترین زمان ممکن، شهر به چهره و شرایط عادی خود بازگردد.

بارانی بیرانوند ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند و مشاهده می‌کنند که زندگی در جریان است و مجموعه‌ای از مدیران، کارگزاران و خدمتگزاران برای حفظ، نگهداری و اداره شهر در میدان حضور دارند.

وی تصریح کرد: وقتی مردم ببینند حادثه‌ای در طول شب اتفاق افتاده اما آثار آن به سرعت ساماندهی شده و زندگی شهری به جریان عادی بازگشته است، در واقع درباره شیوه حکمرانی و میزان توانایی مجموعه مدیریتی کشور قضاوت می‌کنند.

امید دشمن به ایجاد شکاف میان مردم است

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه مردم اصلی‌ترین سرمایه و نقطه اتکای نظام هستند، گفت: از نظر روحی و روانی، امید نخست و اصلی دشمن برای ایجاد فروپاشی و بی‌ثباتی، ایجاد اختلال در جامعه و تضعیف همراهی مردم است.

بارانی بیرانوند افزود: دشمن نیز به خوبی می‌داند که مهم‌ترین عامل حفظ کشور، حضور، همراهی و انسجام مردم است و به همین دلیل، پس از ناکامی در برخی سناریوها، تلاش می‌کند با طراحی روش‌ها و سناریوهای جدید، زمینه وقوع اتفاقات و تنش‌ها را از درون جامعه دنبال کند.

شهرداری‌ها در شرایط جنگی رویکرد عمرانی خود را متوقف نکردند

بارانی بیرانوند در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری‌ها در اداره شهرها، اظهار داشت: شهرداری‌ها امروز بخش قابل‌توجهی از سکونتگاه‌های جمعی کشور را مدیریت می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در محدوده‌های شهری تحت مدیریت شهرداری‌ها قرار دارند.

وی افزود: سازوکار مدیریت شهرداری‌ها با سازوکار مدیریت دولت متفاوت است. در شرایط جنگی، دولت طبیعتاً در برخی حوزه‌ها رویکردی تدافعی و انقباضی اتخاذ می‌کند و ممکن است اولویت‌بندی پروژه‌ها و منابع تغییر کند، اما شهرداری‌های کشور در حوزه عمران شهری، بازآفرینی و زیباسازی، رویکردی فعال و حتی تهاجمی را دنبال کرده‌اند.

افزایش دو برابری پروژه‌های عمرانی خرم‌آباد در شرایط جنگی

شهردار خرم‌آباد با اشاره به روند اجرای پروژه‌های شهری گفت: پیش از این نیز عرض کردم که حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد نسبت به پیش از جنگ‌های تحمیلی اخیر دو برابر شده است و این نشان می‌دهد که مدیریت شهری تصمیم گرفته است مسیر عمران و توسعه شهر را متوقف نکند.

بارانی بیرانوند ادامه داد: امروز حدود ۲.۲ همت پروژه جدید با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در دستور کار داریم و اتفاقاً تأکید ما بر این بود که این قرارداد در شرایط جنگی منعقد شود.

وی گفت: ما عمداً در شرایط جنگی با قرارگاه قرارداد بستیم تا علاوه بر اینکه یک پروژه عمرانی را دنبال می‌کنیم، پیام دیگری نیز منتقل شود؛ اینکه ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی قابل حذف نیستند و فعالیت و خدمت‌رسانی آنها متوقف نمی‌شود.

پروژه‌های عمرانی؛ پیامی از استمرار سازندگی

شهردار خرم‌آباد افزود: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) بخشی از بدنه سپاه است و امروز با تمام توان در حال ساختن و آباد کردن کشور است. انعقاد قرارداد و آغاز پروژه‌های جدید در چنین شرایطی، نشان می‌دهد که سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم همچنان ادامه دارد.

بارانی بیرانوند با اشاره به پروژه پل قاضی خرم‌آباد اظهار داشت: عملیات عمرانی این پل حدود ۴۰ تا ۴۵ روز پیش آغاز شده و امروز پیشرفت فیزیکی آن از ۶۵ درصد عبور کرده است.

تقاطع شهدای اقتدار در آستانه بهره‌برداری

وی در ادامه به اجرای پروژه تقاطع شهدای اقتدار اشاره کرد و گفت: سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، عملیات اجرایی تقاطع شهدای اقتدار را در یکی از نقاط بسیار مهم، کلیدی و راهبردی شهر خرم‌آباد آغاز کردیم.

شهردار خرم‌آباد افزود: این پروژه به نام شهدای عزیزی نام‌گذاری شده است که خودمان در مراسم تشییع آنان حضور داشتیم و امروز با تلاش مجموعه مدیریت شهری، پروژه در آستانه افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفته است.

بارانی بیرانوند خاطرنشان کرد: تقاطع شهدای اقتدار طی روزهای آینده و در هفته پیش رو آماده افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه بازآفرینی خرم‌آباد اظهار داشت: در پهنه مرکزی شهر، پروژه‌های متعددی با فاصله‌های کمتر از ۵۰ متر تعریف کرده‌ایم و تلاش ما این است که مفهوم بازآفرینی را به معنای واقعی کلمه در این محدوده دنبال کنیم.

وی افزود: خرم‌آباد از یک شبکه هیدرولوژیکی پنهان و ارزشمند برخوردار است؛ شبکه‌ای که آثار آن را امروز نیز در قالب چشمه‌ها و برخی انهار قدیمی می‌توان مشاهده کرد. ما به دنبال این هستیم که این ظرفیت را به فضای شهری بازگردانیم.

احیای عنصر آب در قلب تاریخی خرم‌آباد

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: برنامه ما این است که از ظرفیت آب در محورهایی همچون چهارباغ افلاک و خیابان امام استفاده کنیم و این عنصر طبیعی را در خدمت سرزندگی، نشاط و مفرح‌تر شدن فضاهای شهری قرار دهیم.

شهردار خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت سازوکار مالی شهرداری‌ها و دولت اظهار داشت: سازوکار مالی شهرداری‌ها با دولت متفاوت است و مدیریت شهری برای اداره شهر باید از ظرفیت‌های درآمدی خود استفاده کند.

بارانی بیرانوند افزود: حتی با وجود کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، کاهش فعالیت‌های فولادی و افزایش قیمت مصالح، شهرداری‌ها همچنان باید چرخ اداره شهر را بچرخانند.

شهردار خرم‌آباد ادامه داد: به همین دلیل تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، منابع خود را فعال کنیم و از دارایی‌ها و امکاناتی که در اختیار داریم، ارزش افزوده ایجاد کنیم.

بارانی بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های موجود در ساختار دولت نیز گفت: به اعتقاد من دولت نیز ظرفیت‌های پنهان مالی قابل‌توجهی دارد که می‌تواند از آنها برای تأمین منابع استفاده کند.

وی افزود: یکی از نمونه‌های این رویکرد را می‌توان در قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مشاهده کرد که به نوعی تلاش می‌کند سازوکار بهره‌گیری از دارایی‌های دولتی را به الگوهایی نزدیک کند که سال‌ها در مدیریت شهری مورد استفاده بوده است.

خرم‌آباد؛ در پایین‌ترین سطح برخورداری از منابع متمرکز

وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع مالی شهرداری خرم‌آباد گفت: شهرداری خرم‌آباد علی‌رغم اینکه در مرکز استان قرار دارد، از نظر دریافت منابع متمرکز در کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

شهردار خرم‌آباد توضیح داد: وقتی می‌گویم خرم‌آباد در این زمینه آخرین است، منظورم فقط مقایسه با مراکز استان‌ها نیست؛ بلکه در مقایسه با بیش از هزار و ۴۰۰ شهر کشور، میزان منابع متمرکز دریافتی شهرداری خرم‌آباد نسبت به جمعیت، در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

بارانی بیرانوند یکی از دلایل این وضعیت را پایین بودن سهم استان لرستان از برخی منابع عنوان کرد و افزود: در شاخص ارزش افزوده، استان لرستان در رتبه‌های پایانی کشور قرار دارد و طبیعی است که این موضوع بر سهم شهرها از منابع نیز اثرگذار باشد.

رضایت شهروندان؛ مفهومی نسبی و وابسته به سطح انتظار

بارانی بیرانوند با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری اظهار داشت: با وجود همه این محدودیت‌های مالی، اگر امروز در سطح شهر و از خود مردم درباره عملکرد شهرداری سؤال شود، می‌توان گفت رضایت شهروندان از شهرداری در محدوده نسبی تا بالا قرار دارد.

وی تأکید کرد: البته باید توجه داشت که رضایت از مدیریت شهری اساساً مفهومی نسبی است و چیزی به نام رضایت مطلق در مدیریت شهری وجود ندارد.

شهردار خرم‌آباد افزود: حتی در میان ۱۰ شهر برتر دنیا نیز میزان رضایت شهروندان مطلق نیست، چراکه سطح توقعات مردم در آن شهرها نیز متفاوت است. هرچه کیفیت خدمات و سطح توسعه افزایش پیدا می‌کند، انتظارات شهروندان نیز افزایش می‌یابد.

دیپلماسی شهری می‌تواند ظرفیت‌های خرم‌آباد را به جهان معرفی کند

بارانی بیرانوند در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت رسانه و نقش آن در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز مسئله اصلی در حوزه رسانه، رساندن صدا و پیام به مخاطبان در سراسر جهان است و رسانه‌های ایران در این عرصه نقش مهمی بر عهده دارند.

وی با تقدیر از عملکرد گروه رسانه‌ای مهر در کشور و استان افزود: مجموعه‌هایی مانند «تهران تایمز» در عرصه رسانه بین‌المللی فعالیت‌های قابل توجهی دارند و تلاش می‌کنند روایت جمهوری اسلامی ایران و واقعیت‌های منطقه را به مخاطبان جهانی منتقل کنند.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه تحولات اخیر، اهمیت عرصه رسانه و روایت‌سازی را بیش از گذشته آشکار کرده است، گفت: امروز دعوا صرفاً بر سر وقوع یک رویداد نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی روایت آن رویداد را به مخاطب جهانی منتقل می‌کند، این صدا تا کجا می‌رسد و با چه میزان اثرگذاری شنیده می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های مدیریت شهری در حوزه دیپلماسی شهری گفت: نباید ظرفیت خرم‌آباد را در حوزه دیپلماسی شهری دست‌کم گرفت. طی سه سال گذشته تلاش کرده‌ایم در این حوزه حضور فعال و مؤثری داشته باشیم و خرم‌آباد را در مجامع و نشست‌های بین‌المللی نمایندگی کنیم.

بارانی بیرانوند تأکید کرد: در طول سه سال گذشته تقریباً در همه نشست‌های بین‌المللی مرتبط با ظرفیت‌های مدیریت شهری که امکان حضور برای ما فراهم بوده، حضور داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و هویتی خرم‌آباد را در این عرصه‌ها معرفی کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت عضویت گروه رسانه‌ای مهر در بریکس، این موضوع را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: حضور نمایندگان ایران در ساختارهایی مانند بریکس می‌تواند بستری باشد که ظرفیت‌های شهر خرم‌آباد فراتر از مرزهای کشور مطرح شود.

بارانی بیرانوند افزود: خرم‌آباد در جنگ تحمیلی اخیر تاریخش، تمدنش و هویتش مورد تهاجم دشمن آمریکایی - صهیونستی به عنوان دشمن تمام تمدن ها قرار گرفت، اما امروز می‌توان این شهر را به ققنوسی تشبیه کرد که از خاکستر خود برخاسته است و با اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی، بازآفرینی و زیباسازی شهری، چهره جدیدی از خود به نمایش می‌گذارد.