ضرورت ایجاد گفتمان مشترک برای توسعه استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست مشترک شورای اطلاعرسانی و شورای فضای مجازی استان با رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: اردبیل در حوزههای گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
وی افزود: در حوزه صنعت نیز اردبیل اکنون جزو استانهای پیشرو است و باید این ظرفیتها بهشکل مناسب در سطح کشور معرفی شود.
استاندار اردبیل بیان کرد: اگر دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم به گفتمان مشترک توسعه استان برسند، بخش قابل توجهی از مسائل قابل حل خواهد بود.
امامی یگانه ادامه داد: معرفی ظرفیتهای استان و جذب سرمایهگذار، خروجیهایی مانند ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای اردبیل بهدنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه مثبت به توسعه استان گفت: باید به مرحلهای برسیم که همه برای رشد اردبیل دغدغه و تعصب داشته باشند و ظرفیتهای موجود را در این مسیر بهکار بگیرند.
استاندار اردبیل گفت: موضوع افتتاح راهآهن اردبیل نمونهای از تأثیر اطلاعرسانی مؤثر در طرح مسائل استان در سطح ملی و تسریع در روند اجرای پروژههای مهم است.
امامی یگانه با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در آن ایام، حضور میدانی مسؤولان و اطلاعرسانی مستمر موجب شد مردم مسؤولان را در کنار خود احساس کنند.
وی بر ضرورت امیدآفرینی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد و افزود: اگر مردم احساس کنند مسؤولان در هر حوزه نهایت تلاش خود را برای انجام مسؤولیتها بهکار گرفتهاند، تابآوری جامعه افزایش خواهد یافت.
استاندار اردبیل همچنین بر استفاده از ظرفیت صداوسیمای مرکز اردبیل و تولید برنامههای مشترک رسانهای تأکید کرد.
امامی یگانه درباره مسکن خبرنگاران نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است و ادارهکل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری مأمور شدهاند موضوع زمین و مسائل مربوط به آن را دنبال کنند.
استاندار اردبیل بیان کرد: در حد توان از خانه مطبوعات حمایت کردهایم و ارتباط و همکاری با جامعه رسانهای استان برای پیگیری مسائل این حوزه ادامه خواهد داشت.
نظر شما