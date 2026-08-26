به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عقر چهارشنبه در جریان بازدید از سایت‌های نهضت ملی مسکن در قم، با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت در کنار ساخت واحدهای مسکونی اظهار کرد: ایجاد مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و پروژه‌های بزرگ مسکونی باید همزمان از فضاهای آموزشی، مذهبی، تجاری و خدماتی برخوردار شوند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در طراحی و اجرای مجموعه‌های مسکونی باید موضوعاتی همچون مسجد، مدرسه، مراکز تجاری، مسیرهای دسترسی، کلانتری و ایستگاه‌های آتش‌نشانی از ابتدا مورد توجه قرار گیرد تا زیرساخت‌های مورد نیاز جمعیت ساکن همزمان با پیشرفت پروژه‌های مسکن فراهم شود.



وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی و مذهبی در پروژه‌های مسکن استان قم ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ فضای آموزشی در استان قم در حال احداث است و ۱۵ مسجد نیز در مرحله شکل‌گیری قرار دارد.



نبیان با تأکید بر اهمیت نقش مسجد در ساختار محلات جدید مسکونی بیان کرد: مسجد باید به‌عنوان یکی از عناصر اصلی محله مورد توجه قرار گیرد و صرفاً به مکانی برای برگزاری نمازهای روزانه محدود نشود.



خانه عالم باید در مساجد پیش‌بینی شود



وی افزود: در برنامه‌ریزی برای احداث مساجد، تأکید شده است فضایی برای استقرار امام جماعت با عنوان خانه عالم نیز در نظر گرفته شود تا امکان حضور مستمر امام جماعت در مسجد فراهم باشد.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: پیش‌بینی خانه عالم می‌تواند زمینه حضور امام جماعت در طول روز و ارتباط بیشتر با ساکنان محله را فراهم کند تا مسجد علاوه بر اقامه نماز، محلی برای حضور مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان باشد.



نبیان در بخش دیگری از سخنان خود از تفاهم با فرماندهی انتظامی کشور برای تأمین زیرساخت‌های امنیتی در پروژه‌های بزرگ مسکن خبر داد و گفت: در طرح ۵۶۰ هکتاری شهید آیت‌الله رئیسی در قم که حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی برای آن پیش‌بینی شده است، با توجه به جمعیت حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفری این مجموعه، ایجاد کلانتری یک ضرورت است.



وی ادامه داد: بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، تأمین زمین مورد نیاز برای احداث کلانتری در این مجموعه بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته و ۴۰ درصد هزینه‌های ساخت نیز توسط این سازمان تأمین خواهد شد و ۶۰ درصد باقی‌مانده بر عهده فراجا خواهد بود.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی چنین زیرساخت‌هایی در پروژه‌های بزرگ مسکونی باید متناسب با جمعیت ساکن و نیازهای خدماتی مجموعه انجام شود تا همزمان با شکل‌گیری سکونت، خدمات ضروری نیز در اختیار مردم قرار داشته باشد.



۵.۵ همت برای دهک‌های یک تا چهار در قم تأمین شده است



نبیان در ادامه با اشاره به وضعیت منابع مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قم اظهار کرد: حدود پنج و نیم همت از منابع مربوط به دهک‌های یک تا چهار در استان قم تأمین شده و در این بخش دیگر بدهی وجود ندارد.



وی افزود: تأمین منابع مالی در کنار تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، از عوامل مهم در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن است و تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی بر این است که روند اجرای پروژه‌ها با تأمین نیازهای مالی و زیرساختی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: هدف این است که با فراهم شدن منابع و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، پروژه‌های مسکن در قم با شتاب بیشتری به سمت تکمیل پیش بروند و در نهایت به فضل الهی شاهد برگزاری جشن اتمام پروژه‌های مسکن در استان باشیم.



وی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان استان قم در زمینه تأمین زیرساخت پروژه‌های مسکن گفت: مجموعه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات در این حوزه همکاری و عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.



نبیان همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان را در تکمیل پروژه‌های مسکن مهم دانست و تصریح کرد: همکاری این مجموعه‌ها در فراهم کردن خدمات زیربنایی، نقش مؤثری در پیشرفت پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم دارد.



وی همچنین با اشاره به روند تحویل واحدهای مسکونی به خانواده‌های شهدا اظهار کرد: یکی از شیرین‌ترین لحظات در اجرای طرح‌های مسکن، زمانی است که کلید خانه به خانواده‌ای تحویل داده می‌شود که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن بوده است.



رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: این موضوع درباره خانواده‌های معظم شهدا اهمیت ویژه‌ای دارد و خدمت به این خانواده‌ها افتخاری برای مجموعه مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه مسکن است.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن استان قم شامل تأمین منابع مالی، توسعه فضاهای آموزشی و مذهبی، پیش‌بینی زیرساخت‌های امنیتی و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، در راستای تکمیل پروژه‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت متقاضیان دنبال می‌شود.