تسریع در پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر شنبه در نشست مشترک با مدیر یکی از بانک های عامل با اشاره به نقش تعیینکننده نظام بانکی در اجرای طرحهای توسعهای بخش مسکن روستایی، اظهار کرد: همکاری مناسب بانکها در سالهای گذشته نقش مؤثری در افزایش ایمنی و کیفیت واحدهای مسکونی روستایی داشته و انتظار میرود این همراهی در سال جاری نیز با شتاب بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه سهمیه این بانک در سال جاری برای پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، یکهزار و ۶۰۰ فقره است، افزود: تسریع در تشکیل پروندهها، بررسی درخواستها و پرداخت بهموقع تسهیلات، زمینه تحقق برنامههای مقاومسازی و نوسازی مسکن روستایی را فراهم خواهد کرد.
وی، با قدردانی از همکاری و عملکرد مطلوب بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، تصریح کرد: هماکنون با تعامل سازنده بنیاد مسکن و شبکه بانکی، میزان مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۲ درصد رسیده که از شاخصهای قابل توجه در سطح کشور به شمار میرود.
وی تأکید کرد: استمرار این روند نیازمند همراهی و همکاری مؤثر بانکها، در تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات است تا متقاضیان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن عملیات ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی خود را آغاز کنند.
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