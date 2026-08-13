۱۶ هزار قرارداد تسهیلات مسکن روستایی در بوشهر منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در قالب طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد به بانکهای عامل معرفی و ۱۶ هزار و ۵۷۷ فقره قرارداد تسهیلات بانکی به ارزش پنج و نیم همت منعقد شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در تسریع روند نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی دارد، افزود: خوشبختانه با بهره گیری از این ظرفیت، مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۳درصد معادل ۵۳ هزار و ۵۷۸ واحد ارتقاء یافته که ۱۸ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری استان در زمینه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در سال گذشته تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم افزایی و همکاری مؤثر بانکهای عامل استان در راستای ارتقاء ایمنی و کیفیت سکونت روستاییان بوده است.

وی ادامه داد: تداوم روند پرداخت تسهیلات بانکی و جذب حداکثری اعتبارات، زمینه ساز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن روستایی خواهد بود و تلاش داریم ضمن حفظ جایگاه نخست استان، شتاب مقاوم سازی واحدهای مسکونی را در سال جاری نیز افزایش دهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: ارتقاء مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از اولویت های اصلی بنیاد مسکن است تا ضمن کاهش آسیب پذیری روستاها در برابر حوادث طبیعی، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی استان برداشته شود.