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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

بقایی: سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه یک طنز واقعی شده است

بقایی: سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه یک طنز واقعی شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه یک طنز واقعی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به تحرکات هیات‌حاکمه آمریکا برای پیشبرد تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران از طریق رایزنی با کشورهایی که اساسا هیچ مراوده اقتصادی با ایران ندارند و یا اعلام چندباره تحریم‌ها، در صفحه شخصی خود نوشت: سیاست واشنگتن در قبال ایران، شبیه یک طنز واقعی شده است: از یکسو با حکومتی مثل بحرین که عملاً هیچ مراوده اقتصادی معناداری با ایران ندارد تماس می‌گیرند تا القا کنند که نوعی «ائتلاف» ضد ایران در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: همزمان مبادلات ورزشی و دانشگاهی با ایران، که سال‌هاست عملاً وجود خارجی ندارند، را «متوقف» می‌کنند. بدبن‌ترتیب آمریکا چیزهایی را که قبلاً بارها تحریم شده‌اند، دوباره تحریم می‌کند و همزمان در خلأ «ائتلاف» سازی می‌کند.

کد مطلب 6929118

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