به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، به تهران در روز پنج‌شنبه خبر داد.



وی افزود: این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران- قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه صورت می‌گیرد.



بقائی با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماه‌های اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش‌ در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد نخست‌وزیر قطر در دیدار با مقام‌های کشورمان درباره ادامه تلاش‌ها و ابتکارات میانجی‌گرایانه قطر و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.