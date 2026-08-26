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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

بقایی: نخست‌ وزیر قطر به تهران سفر می‌کند

بقایی: نخست‌ وزیر قطر به تهران سفر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در روز پنجشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، به تهران در روز پنج‌شنبه خبر داد.

وی افزود: این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران- قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه صورت می‌گیرد.

بقائی با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماه‌های اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش‌ در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد نخست‌وزیر قطر در دیدار با مقام‌های کشورمان درباره ادامه تلاش‌ها و ابتکارات میانجی‌گرایانه قطر و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 6929052

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    نظرات

    • احمد BR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به نخست وزیر قطر بدون همراه آوردن ۳ خلبان شجاع اجازه ورود ندهید.

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