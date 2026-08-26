به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی لکزائی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۴۲ تبعه بیگانه غیرمجاز، ۳۱ سارق، ۱۷۰ معتاد و متجاهر و ۱۶ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی با اشاره به دیگر دستاوردهای این طرح گفت: در این عملیات ۶ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر و ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۲ قبضه سلاح نیز کشف شد.

لکزائی ادامه داد: همچنین ۳۶ دستگاه خودرو و ۵۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی چابهار تأکید کرد: پلیس برای تأمین امنیت شهروندان به‌صورت شبانه‌روزی و قاطعانه با هرگونه جرم و بی‌نظمی برخورد خواهد کرد.