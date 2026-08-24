https://mehrnews.com/x3cSWd ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6926699 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ حضور حماسی مردم چابهار در شب ۱۷۷ چابهار- مردم شهر چابهار در شب صد و هفتاد و هفتم از شهادت رهبر شهید اجتماع برگزار کردند. دریافت 55 MB کد مطلب 6926699 کپی شد مطالب مرتبط راهآهن شرق بر ریل اعتبار؛ تزریق ۷.۳ همت برای تحقق مطالبه نیمقرنی جمعآوری ۳۴۲ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار روزانه هزار کامیون برای تأمین نیاز کشور عازم بندر چابهار شدند پلمب دو نانوایی متخلف در راسک برگزاری بیش از ۲۰ عنوان برنامه هفته بسیج ادارات و کارمندان در چابهار مردم چابهار خستگی نمی شناسند آغاز مرمت و حفاظت آرامگاه تاریخی سید غلام رسول چابهار تداوم تجمعات شبانه مردم در شهرهای مختلف گلستان دلدادگی ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۷۵ برچسبها چابهار رهبر شهید تجمع مردمی
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