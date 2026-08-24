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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵

حضور حماسی مردم چابهار در شب ۱۷۷

حضور حماسی مردم چابهار در شب ۱۷۷

چابهار- مردم شهر چابهار در شب صد و هفتاد و هفتم از شهادت رهبر شهید اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6926699

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