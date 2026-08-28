برگزاری رویداد رحمه للعالمین در باغ کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته وحدت آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» روز شنبه هفتم شهریورماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ در در باغ کتاب تهران برگزار می‌کند.

در این مراسم که با حضور جناب آقای سید عباس عراقچی، وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای سیدعباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر علیرضا زاکانی، شهردار محترم تهران، دکتر محمدباقر اعلمی، رییس محترم سازمان فرهنگی هنری و *جمعی از سفرای کشورهای اسلامی* و مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری کشور به مناسبت هفته وحدت و شکرانه و شادباش یکهزار و پانصدمین سال ولادت سیّدالمرسلین، حضرت محمّد مصطفی(ص) و سلاله پاک‌شان، ششمین امام شیعیان، حضرت امام جعفر صادق(ع) برگزار می‌شود، «آواها و نواهای موسیقی نواحی» اجرا می‌شود.

نمایشگاه‌های تجسمی و سوغات اقوام و برپایی سیاه چادر، بخش‌های جانبی این برنامه است.

در این برنامه چند گروه موسیقی اقوام به اجرای برنامه می‌پردازند. این اجراها شامل حرکات آیینی با استفاده از زبان‌های بومی، لباس‌های محلی و سازهای بومی است.