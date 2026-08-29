اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب در آناخاتون

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:
به اطلاع شهروندان گرامی میرساند، در پی ترکیدگی خط اصلی انتقال آب در محدوده آناخاتون، جریان آب شرب در برخی مناطق تحت تأثیر این حادثه، با قطعی و افت فشار مواجه شده است.
ضمن عذرخواهی از شهروندان عزیز بابت اختلال ایجادشده در تأمین آب شرب، به اطلاع میرساند اکیپهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب در محل حادثه حضور یافته و با تمام توان در حال انجام عملیات تعمیر و رفع مشکل هستند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، تلاش میشود طی دو ساعت آینده عملیات رفع حادثه به پایان رسیده و جریان آب شرب برقرار شود.
از صبر، شکیبایی و همراهی شهروندان گرامی تا پایان عملیات قدردانی میشود.
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