بحران صنعت پتروشیمی به تولید مدادهای پلیمری هم رسید

محسن افضل، تولیدکننده مداد پلیمری و مدیر نوشتافزار «آدمیرال»، درباره تاثیر آسیب صنعت پتروشیمی بر تولید مدادهای پلیمری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از جنگ که پتروشیمیهای جنوب کشور آسیب دیدند، ما بهشدت دچار بحران شدیم و نتوانستیم مواد اولیه تهیه کنیم؛ تا زمانی که مجدداً بخشی از مواد اولیه را با قیمتهای گزاف توانستیم از بازار تهیه کنیم و کارمان را شروع کنیم. مهمترین مشکل در این دوران، در درجه اول، مسئله جنگ و ناپایداری بازار است که آسیب جدی برای تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد کرده است.
افضل، افزود: تولید نمیتواند به اندازه پیشبینیشده باشد، به خاطر اینکه در بخشهایی از تولید دچار مشکل تأمین مواد اولیه میشویم؛ بهعنوان مثال، برای تهیه مقوا برای بستهبندی مداد، الان دچار مشکل هستیم. با این حال، به نسبت تمام شرکتهایی که سراغ دارم، تولید ما آسیب کمتری دیده است؛ به خاطر اینکه وابستگی کمتری به مواد اولیه خارجی و ارز داشتیم. اما به هر حال، گرانی که در جامعه به وجود آمده، شامل حال ما هم شده و ما نیز از این بابت بسیار متضرر شدیم و مشکلاتی برایمان پیش آمده است.
تولیدکننده مداد پلیمری، با اشاره به افزایش هزینه تولید و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام شده کالا بیان کرد: در سالهای اخیر، افزایش قیمتها، چه در زمینه مواد اولیه، حملونقل، مالیاتها، حقوق پرسنل و هزینههای جانبی مانند قطعات یدکی موتورها، تأثیر مستقیمی بر هر تولیدی گذاشته و از طرف دیگر، هزینههای تولید برای ما بهشدت افزایش پیدا کرده است. همچنین به دلایل مختلف از جمله نبود برق، یعنی دو روز قطعی برق در هفته، هزینه گزافی به ما تحمیل میشود.
او، با اشاره به ورود مدادهای قاچاق به کشور گفت: در نهایت، بنا بر هزینههای جانبی که ایجاد میشود، باعث میشوند کالای تولیدشده بهشدت گران شود. از طرف دیگر، در درجه دوم، مدادهایی که ورودشان به کشور ممنوع است، ولی در بازار شاهد انواع و اقسام مدادهای قاچاقی هستیم که وارد کشور شدهاند. این موضوع بهشدت روی سهم بازار تولیدکننده تأثیر میگذارد.
افضل، قیمت پایین و بی نیازی به ارز را از مزیتهای مداد پلیمری نسبت به مداد چوبی دانست و گفت: مهمترین مزیتی که مدادهای پلیمری نسبت به مداد چوبی دارند، این است که در درجه اول، از لحاظ بهداشتی، هیچگونه مواد آلاینده یا مواد مضری در ساختارشان وجود ندارد. از طرف دیگر، قیمت بسیار پایینی نسبت به مداد چوبی دارد و تقریباً میتوان گفت با یکسوم یا یکچهارم قیمت مداد چوبی عرضه میشود. از همه اینها مهمتر اینکه به هیچ عنوان وابستگی ارزی ندارد.
تولیدکننده مداد پلیمری، درباره میزان داخلیسازی مواد اولیه این محصول بیان کرد: ۹۵ درصد موادی که برای تولید مداد استفاده میکنیم، کاملا ایرانی است و ما آنها را از کارخانهها، معادن و شرکتهای ایرانی تهیه میکنیم. این ۵ درصد باقیمانده را به خاطر این در نظر گرفتم که برخی از موادی که استفاده میکنیم ریشه خارجی دارند. بهعنوان مثال، از پیگمنت رنگ استفاده میکنیم، ولی از پیگمنت رنگی که شرکتهای رنگساز یا رنگفروش وارد کرده و فرآوری کردهاند، استفاده میکنیم. اما به طور کلی، هیچگاه در طی این ۱۹ سال گذشته که این مداد را تولید میکنیم، برای تولید مداد بهصورت مستقیم مواد اولیه وارد نکردیم.
او، درباره ماهیت و ساختار تشکیلدهنده مدادهای پلیمری گفت: در اصطلاح بازار، این محصول به «مداد پلیمر» معروف شده است. این نوع مداد به جای چوب، از موادی شامل پلیمر، مواد معدنی و مواد شیمیایی ساخته میشود که میتوانند جایگزین چوب شوند. بنابراین، در تولید این مداد هیچگونه چوبی استفاده نمیشود و هیچ درختی قطع نمیشود. مواد اولیه نیز بهصورت پودر، گرانول و مواد بستهبندیشده وارد شرکت میشوند و در نهایت، محصول بهصورت مداد آماده مصرف از شرکت خارج میشود.
افضل، در پایان گفت: ما این محصول را با عنوان «مدادهای پلیمینرال» میشناسیم؛ «پلی» مخفف پلیمر و «مینرال» به معنای مواد معدنی است. کلیه مراحل ساخت مدادهای پلیمری در داخل شرکت انجام میشود؛ یعنی هم مغز مداد هم بدنه مداد در شرکت تولید میشود و همزمان، مغز، بدنه و رنگ پوسته مداد، همه در یک قالب و بهصورت پیوسته تولید میشوند و مداد نهایی آماده میشود.
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