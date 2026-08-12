امین نظری، مدیر نوشت‌افزار کریتوزر کلاس، با اشاره به طولانی بودن محدودیت‌های وارداتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: محدود کردن واردات به منظور حمایت از تولید داخلی در اکثر کشورها دارای بازه زمانی مشخص است و پس از چند سال، حمایت از تولید از طریق نظام تعرفه‌ای انجام می‌شود، اما در کشور ما این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد. دولت می‌تواند با استفاده از تعرفه‌های گمرکی از تولید داخلی حمایت کند و محدودیت‌های واردات را بردارد که در نهایت این موضوع به نفع هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده خواهد بود.

نظری، با اشاره به تأثیر محدودیت‌های وارداتی بر تنوع محصولات نوشت‌افزاری افزود: به عنوان نمونه، در مورد ماژیک، به دلیل تولید یک یا دو مدل کالا، باعث شده است تمام اقلام این محصول با محدودیت مواجه شوند. این مسئله موجب می‌شود نوشت‌افزار که می‌تواند شوق یادگیری را برای دانش‌آموزان ایجاد کند، با کمبود تنوع مواجه شود یا نیاز بازار از طریق قاچاق تأمین شود.

مدیر نوشت‌افزار کریتوزر کلاس، درباره میزان وابستگی تولید نوشت‌افزار به مواد اولیه وارداتی گفت: مواد اولیه و اجزای اصلی این محصولات، مانند نوک خودکار و جوهر، کاملاً وارداتی هستند و از کشورهای چین و هند تأمین می‌شود و بیشتر این اجزا خارجی هستند. در برخی موارد نیز بدنه خودکار وارد می‌شود، در حالی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد.

او، ادامه داد: در مورد ماژیک نیز جوهر، نوک نمدی و چاپ بدنه کاملاً وارداتی است. در مورد مداد و مداد رنگی نیز مغز و چوب وارداتی است و جعبه فلزی مداد رنگی نیز از خارج وارد می‌شود. تولید مغز داخلی نیز داریم، اما کیفیت آن با نمونه خارجی قابل مقایسه نیست. در زمینه تأمین این اقلام نیز به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، مشکلات جدی ایجاد شده است. همچنین در ثبت سفارش برخی کالاهایی که نمونه مشابه آنها در داخل تولید نمی‌شود یا تولید آنها محدود است، مشکلاتی وجود دارد.

نظری، با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در یک سال اخیر گفت: افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر هیچ‌کس پوشیده نیست. قیمت مواد اولیه متناسب با ارزش دلار و در برخی موارد حتی بیشتر از آن افزایش یافته است و این افزایش شدید قیمت باعث کاهش مصرف و به تبع آن، کاهش تولید شده است.

مدیر نوشت‌افزار کریتوزر کلاس، درباره تأثیر واردات بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: تولید نوشت‌افزار به دلیل تنوع بالای محصولات، در همه اقلام مزیت تولید ندارد و ممنوعیت واردات نیز فقط بازار قاچاق و محدودیت در تأمین نیاز مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. این موضوع یک برآورد است و آمار دقیقی در دست نیست، اما حداقل ۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

او، درباره توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی با برندهای خارجی مانند بیک گفت: محدودیت‌های وارداتی و تأمین مواد اولیه باعث شده است تولیدکنندگان داخلی در تولید مدل‌های متنوع و ایجاد جذابیت در بازار با محدودیت مواجه باشند. در مورد خودکار، فقط یک مدل مصرفی که مشابه خودکار بیک است، توسط چندین کارخانه تولید می‌شود و به نظر می‌رسد نیاز داخلی در این مدل تأمین شده است، اما در مدل‌های دیگر و همچنین ایجاد تنوع و جذابیت در بازار، قطعاً محدودیت وجود دارد.

نظری، با اشاره به امکان صادرات محصولات ایرانی بیان کرد: صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد، اما به صورت محدود انجام می‌شود. کالاهای مجموعه ما نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود و از آنجا که محصولات ما از سطح کیفیت خوبی برخوردارند و از قطعات و اجزای خارجی استفاده می‌کنند، جایگاه خوبی در بازار کشورهای همسایه دارند.