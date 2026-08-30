فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان ایلام اظهار داشت: جاذبههای طبیعی استان از جمله «غار زینگان» (غار بهشت)، با جذب سرمایهگذار و توسعه زیرساختهای گردشگری، میتوانند به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل شوند.
نماینده مردم ایلام با تأکید بر ضرورت تکمیل جاده دسترسی غار زینگان افزود: برای اجرای مسیر استاندارد و تسهیل در تردد گردشگران، نیازمند اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان هستیم که تحقق آن میتواند زمینهساز حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت طبیعی باشد.
همتی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه منابع آبی در توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: مهار و بهرهبرداری بهینه از منابع آب مرزی، از دیگر فرصتهای کلیدی است که در کنار گردشگری، میتواند نقش مؤثری در تحول اقتصادی ایلام و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی نمایندگان استان در مجلس، پیگیری اعتبارات زیرساختی و فراهم کردن بسترهای لازم برای تبدیل پتانسیلهای بالقوه استان به ارزشافزوده برای مردم منطقه است.
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