ورود غیرقانونی خودرو به جریمه ۵۰ میلیاردی ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبی اظهار کرد: پرونده رسیدگی به پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو پورشه پامرا به ارزش ۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس بررسی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: این شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و با توجه به اظهار ورود موقت پورشه پامرا و تسویه نکردن با گمرک در تاریخ سررسید قانونی، با احتساب بهای مال از دست رفته متهم به پرداخت ۵۰۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

طیبی گفت: با گزارش گمرک شهید رجائی بندرعباس پیرامون ورود یک دستگاه خودرو پورشه در یک فقره اظهارنامه و تسویه نکردن در وقت مقرر، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.