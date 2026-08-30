کاهش ۳ درصدی اوج بار برق در تابستان ۱۴۰۵؛ حذف مصارف غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد در جریان بازدید از پروژه‌های برق‌رسانی شهرستان بروجرد با اشاره به شرایط خاص صنعت برق کشور در تابستان امسال، اظهار کرد: کشور پس از خسارات واردشده در جنگ اخیر و همزمانی آن با آغاز دوره گرما، شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد و برخلاف سال‌های گذشته، ماندگاری دماهای بالا همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، اگر همکاری و همراهی مردم در مدیریت مصرف برق وجود نداشت، قطعاً شاهد خاموشی‌های بیشتری در کشور بودیم.

همراهی مردم، عامل کاهش اوج بار برق

مدیرعامل شرکت توانیر با تقدیر از مشارکت مشترکان در مدیریت مصرف برق، گفت: با همت و همراهی مردم، در تابستان امسال شاهد کاهش سه درصدی اوج بار سال ۱۴۰۵ هستیم.

اله‌داد ادامه داد: این دستاورد در کنار اقدامات انجام‌شده از سوی صنعت برق، نتیجه همکاری مشترکان و مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی است.

وی با اشاره به نقش کارکنان صنعت برق در عبور از شرایط اوج مصرف، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این موفقیت نیز مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت‌های توزیع نیروی برق است که کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری را در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

حذف ۲۸۰۰ مگاوات ظرفیت غیرمجاز از شبکه برق

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برخی مصارف غیرمجاز در شبکه برق، اظهار کرد: بخشی از مصرف غیرمجاز برق مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارزها، چاه‌های غیرمجاز، باغ‌نشین‌های غیرمجاز و موارد مشابه است که فشار مضاعفی را بر شبکه برق کشور وارد می‌کنند.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در صنعت برق، گفت: در شرایط کنونی باید با جدیت بیشتری به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم و در همین راستا، از ابتدای سال اقدامات مناسبی برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی در قالب طرح «مهتاب» آغاز شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح تاکنون نزدیک به ۲۸۰۰ مگاوات از ظرفیت غیرقانونی و غیرمجاز شبکه برق حذف شده است.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: اجرای طرح «مهتاب» در زمستان و نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت و با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین گاز و همچنین خسارات واردشده به زیرساخت‌ها، ضروری است تلفات شبکه کاهش پیدا کند و بهره‌وری افزایش یابد تا شرایط تأمین برق در فصل زمستان نیز بهبود پیدا کند.

مصرف غیرمجاز برق معادل ظرفیت سه نیروگاه اتمی

اله‌داد با بیان اهمیت مقابله با مصارف غیرمجاز برق، گفت: اگر قرار بود برق مصرفی این بخش‌های غیرمجاز از طریق ظرفیت نیروگاهی تأمین شود، به ظرفیتی معادل سه نیروگاه اتمی بوشهر نیاز داشتیم.

وی ادامه داد: بنابراین مدیریت و حذف این مصارف، اقدامی مهم در صیانت از منابع و ظرفیت شبکه برق کشور به شمار می‌رود و باید با جدیت دنبال شود.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی چهار برابر شد

مدیرعامل شرکت توانیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد که این ظرفیت نسبت به پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، چهار برابر شده است.

اله‌داد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مهم برای تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه دانست و بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

پروژه ۲۳۰ کیلوولت بروجرد تا پایان پاییز بهره‌برداری می‌شود

وی همچنین در بازدید از پروژه ۲۳۰ کیلوولت شهرستان بروجرد، روند اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این پروژه با تلاش پیمانکاران پیشرفت خوبی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان پاییز به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، ارتباط پایدار و مطمئن‌تری برای شهر بروجرد ایجاد خواهد شد.

اله‌داد ادامه داد: امیدواریم علاوه بر بهبود شرایط تأمین برق، ظرفیت ایجادشده در این پست زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران و استقبال بیشتر از سرمایه‌گذاری در شهرستان بروجرد فراهم کند.

وی در پایان اظهار کرد: با تکمیل این پروژه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق، زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق پایدار، توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در شهرستان بروجرد بیش از پیش فراهم خواهد شد.