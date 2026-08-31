پلاتینی: رئیس فیفا عاشق پول و قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، میشل پلاتینی رئیس پیشین اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و اسطوره فوتبال فرانسه، در اظهاراتی تند و صریح از جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) انتقاد کرد و خواستار کنارهگیری او از ریاست این نهاد شد.
پلاتینی که در گفتگو با «RMC Sport» درباره حواشی و رسواییهای اخیر پیرامون فیفا اظهار داشت: مسائل اقتصادی یک موضوع است، اما اینفانتینو شکست خورده است، چرا که او ضامن اجرای قوانین فوتبال است و خودش به این قوانین احترام نگذاشته است.
رئیس سابق یوفا در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۶، از جمله وقفههای مربوط به نوشیدن آب و برنامه نیمهوقت دیدار فینال، گفت: پخش تبلیغات در قوانین وجود ندارد، وقفه ۳۰ دقیقهای بین دو نیمه فینال هم در قوانین نیست و ماجرای کارت قرمز از همه بدتر است.
پلاتینی در ادامه خطاب به اینفانتینو گفت: او ضامن اجرای قوانین است، اما خودش به آنها احترام نمیگذارد؛ بنابراین باید برود.
اینفانتینو در ماههای اخیر به دلیل طرح ورود سرمایهگذاری خصوصی به برخی رویدادهای فیفا از جمله جام جهانی، با انتقادات گستردهای مواجه شده است. یوفا نیز در واکنش به این طرح، فشار زیادی به فیفا وارد کرده و موضوعات مربوط به نحوه مدیریت اینفانتینو را زیر سؤال برده است.
پلاتینی همچنین درباره آینده ریاست اینفانتینو و فشارهای موجود علیه او گفت: این نهادهای ورزشی نیستند که این مسئله را حل کنند و او را کنار بزنند. اگر یوفا بخواهد اینفانتینو را برکنار کند، این کار از طریق دادگاهها انجام خواهد شد.
وی سپس با اشاره به شناخت طولانیمدت خود از رئیس فیفا اظهار داشت: من همیشه میدانستم که او عاشق پول و قدرت است.
رئیس پیشین یوفا در ادامه به پروندهای که خود او در سال ۲۰۱۵ با آن مواجه شد نیز اشاره کرد؛ پروندهای که در آن به دریافت غیرقانونی دو میلیون دلار از سپ بلاتر، رئیس وقت فیفا، متهم شده بود. پلاتینی در نهایت در سال ۲۰۲۵ از اتهامات تبرئه شد، اما در آن مقطع از سمت خود کنارهگیری کرد و اینفانتینو در سال ۲۰۱۶ به ریاست فیفا رسید.
پلاتینی درباره این اتفاق گفت: او باعث سقوط من نشد، بلکه از آن اتفاق سود برد. اما اکنون تحقیقات زیادی در سراسر جهان درباره او در جریان است و پرسشهایی درباره اینکه او از برخی مسائل اطلاع داشته یا خیر، مطرح شده است. باید دید در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
پلاتینی همچنین از اینفانتینو و دو مقام سابق فیفا به نامهای مارکو ویلیگر و دومنیکو اسکالا در فرانسه شکایت کرده است. او خواستار دریافت غرامت بابت خسارتهایی شده که به ادعای خودش در نتیجه اقداماتی برای جلوگیری از انتخاب او بهعنوان رئیس فیفا در سال ۲۰۱۵ متحمل شده است.
رئیس سابق یوفا این افراد را به «توطئه مجرمانه برای طرح اتهامات کذب، اعمال نفوذ و کمک به اعمال نفوذ» متهم کرده است.
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