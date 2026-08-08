رسوایی جدید برای رئیس فیفا/ ادعای رابطه غیراخلاقی و پرداخت مبلغ ۶ رقمی

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه دیلی تلگراف فاش کرد که یوفا در دوران حضور جیانی اینفانتینو به عنوان دبیرکل این نهاد، به زنی که گفته می‌شود با او رابطه داشته، مبلغی پرداخت کرده است.

این زن پس از پایان رابطه ادعایی خود با اینفانتینو، زمانی که او یکی از مدیران ارشد نهاد حاکم بر فوتبال اروپا بود، مبلغی شش‌رقمی دریافت کرده است.

گفته می‌شود این زن در جریان رابطه خود با اینفانتینو، با حمایت او ارتقا پیدا کرده است. همچنین پس از ترک یوفا، هزینه تحصیل او برای دریافت مدرک MBA در یک مدرسه کسب‌وکار نیز توسط این نهاد پرداخت شده است.

یوفا شامگاه جمعه در بیانیه‌ای تأیید کرد که چنین پرداختی انجام شده و این نهاد از ادعاهای مطرح‌شده درباره رابطه این زن با اینفانتینو اطلاع داشته است. یوفا اعلام کرد که از آن زمان مقررات خود را «سخت‌گیرانه‌تر» کرده تا با استانداردهای موجود در «یک سازمان مدرن و مطرح» مطابقت داشته باشد.

این اعتراف پس از تحقیقات دیلی تلگراف صورت گرفته که نگرانی‌های جدی برخی چهره‌های ارشد یوفا درباره رفتار اینفانتینو را آشکار کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به جنجال‌های فزاینده پیرامون ادامه حضور او در سمت ریاست فیفا دامن بزند.

اینفانتینو در سال ۲۰۰۰ به یوفا پیوست و ۱۶ سال در این نهاد فعالیت کرد تا اینکه در فوریه ۲۰۱۶، یوفا را ترک کرد و به ریاست نهاد حاکم بر فوتبال جهان رسید.

اکنون مشخص شده است که رئیس تحت فشار فیفا، که متأهل و دارای چهار فرزند است، در دوران حضور خود به عنوان دبیرکل نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، ظاهراً با یکی از کارمندان رده‌پایین‌تر این سازمان رابطه داشته است.

دیلی تلگراف با تعدادی از همکاران و چهره‌های ارشد گفتگو کرده که مدعی شده‌اند اینفانتینو اطمینان حاصل کرده است این زن هنگام ترک یوفا مبلغی دست‌کم شش‌رقمی دریافت کند.

سخنگوی فیفا شامگاه جمعه اعلام کرد که هیچ‌گاه شکایتی از سوی کارکنان درباره رفتار اینفانتینو مطرح نشده است.

این سخنگو گفت: رئیس فیفا جیانی اینفانتینو، این ادعاها را به‌شدت رد می‌کند و آنها را کاملاً نادرست می‌داند. هرگونه القای رفتار نامناسب یا نقض اساسنامه و مقررات، افترا محسوب می‌شود.

هیچ‌یک از کارکنان یوفا و فیفا تاکنون شکایتی درباره رفتار اینفانتینو مطرح نکرده‌اند، زیرا هیچ حادثه‌ای که او در آن دخیل باش، رخ نداده است. تمام اقدامات مربوط به کارکنان، از جمله خروج آنها از سازمان و بسته‌های پرداختی پایان همکاری، همواره با تأیید مدیران مربوطه و مطابق با تمامی مقررات لازم انجام شده است.

منابع گفته‌اند استفاده ادعایی از منابع مالی یوفا در دوران دبیرکلی اینفانتینو صورت گرفته و این زن نیز در حالی که رابطه ادعایی آنها ادامه داشته، به یک سمت مدیریتی ارتقا یافته است.

میشل پلاتینی رئیس وقت یوفا، اینفانتینو را درباره رابطه ادعایی‌اش مورد پرسش قرار داده و در نهایت توافق شده است که این زن سازمان را ترک کند و مبلغی به عنوان حق پایان همکاری دریافت کند.

یوفا که اکنون یکی از نهادهای فوتبالی خواستار کناره‌گیری اینفانتینو از ریاست فیفا است، همچنین هزینه حضور این زن در یک دوره MBA در یک مدرسه کسب‌وکار را پرداخت کرده است؛ دوره‌ای که شهریه آن حدود ۴۵ هزار پوند در سال بوده و بخشی از توافق برای خروج او از یوفا محسوب می‌شده است.

دیلی تلگراف از ذکر نام این زن خودداری کرده است. منابع مدعی شده‌اند او زمانی که رابطه‌اش با اینفانتینو آغاز شد، در یک سمت اداری فعالیت می‌کرد، اما بعدها به یک موقعیت مدیریتی پردرآمدتر ارتقا یافت.

پس از خروج او از یوفا، گفته می‌شود اینفانتینو با استفاده از ارتباطات خود برای این زن شغل پردرآمد جدیدی در حوزه‌ای مشابه پیدا کرد.

همچنین ادعا شده است که اینفانتینو ترتیب پرداخت مبلغ پایان همکاری او را نیز داد و منابع مالی یوفا را به این منظور اختصاص داد؛ منابعی که می‌توانست برای توسعه فوتبال پایه، از جمله در بریتانیا، هزینه شود.

سخنگوی یوفا شامگاه جمعه پرداخت این مبلغ را تأیید کرد و تأکید داشت که این سازمان از آن زمان تغییر کرده و به نهادی مدرن‌تر تبدیل شده است.

او گفت: ما از این ادعاها مطلع هستیم و می‌توانیم تأیید کنیم که مبلغی بابت پایان همکاری به فرد مورد نظر پرداخت شده و همچنین هزینه‌های یک دوره MBA در یک مدرسه کسب‌وکار محلی نیز پرداخت شده است. این پرداخت مطابق با مقرراتی بود که در آن زمان برای کارکنانی که سازمان را ترک می‌کردند، وجود داشت.

این مقررات از سال ۲۰۱۶ تاکنون سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند و مقررات فعلی کارکنان یوفا که برای همه کارکنان این نهاد، در هر سطحی، اعمال می‌شود، منعکس‌کننده استانداردهای یک سازمان مدرن و مطرح است.

گفته می‌شود اینفانتینو، زن مورد ادعای خود را در یوفا ارتقا داده و حقوق او را ۳۰ درصد افزایش داده و به حدود ۱۶۰ هزار فرانک سوئیس در سال (۱۴۷ هزار پوند) رسانده است.

گفته می‌شود پیشرفت سریع شغلی این زن باعث طرح پرسش‌هایی در میان همکاران شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه اینفانتینو ممکن است از موقعیت قدرتمند خود برای پیشرفت دادن او سوءاستفاده کند.

اینفانتینو در آن زمان مسئول یک امپراتوری فوتبالی بود که بر فوتبال در ۵۳ کشور نظارت داشت و درآمد آن حدود ۱.۲ میلیارد پوند بود.

اینفانتینو همسرش، لینا آل‌اشقر، را از طریق فوتبال ملاقات کرد. همسر او در فدراسیون فوتبال لبنان فعالیت می‌کرد. آنها در سال ۲۰۰۱ ازدواج کردند و چهار دختر دارند.

مشخص نیست که آیا آل‌اشقر از رابطه ادعایی مطلع بوده است یا خیر. با این حال، گفته می‌شود زمانی که میشل پلاتینی از این موضوع مطلع شد، ماجرا به نقطه بحرانی رسید.