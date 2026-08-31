اسقاط ۶۸۰ هزار خودرو، ۴۴۰ هزار تن مواد بازیافتی تولید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاتمی با اشاره به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اجرای فرآیند اقتصاد چرخشی خودروهای فرسوده است، افزود: فرآیند تولید تا بازیافت خودرو در مجموعه وزارت صمت اتفاق می‌افتد بر این اساس مواد بازیافتی حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده به چرخه تولیدکنندگان فلزات و غیرفلزات بازمی گردد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده، با بیان اینکه ۴۴۰ هزار تن مواد بازیافتی از اسقاط ۶۸۰ هزار خودروی فرسوده طی سه سال گذشته بوده است گفت: این مواد اولیه بازیافتی شامل فولاد، مس، آلومینیوم، شیشه و مواد پلیمری از قبیل پلاستیک و لاستیک است می‌توانیم انتظار داشته باشیم با بازچرخانی مواد ضایعات فلزات حدود ۲۵ درصد از قراضه تولید محصولات فولادی از اسقاط خودروهای فرسوده، تامین شود.

وی در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به اینکه در صورتی که سالیانه دو میلیون دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شوند توانایی تامین نیاز قراضه واحدهای فولادساز و تولید آلومینیوم کشور تامین می‌شود، افزود: ۲۰ هزار میلیار تومان میزان ارزش مالی ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه بازیافتی در زنجیره اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۴۰۳ تاکنون بوده است.

به گفته حاتمی، فرآیند اقتصاد چرخشی به معنی افزایش بهره وری منابع در دنیا مطرح است و تلاش ستاد نوسازی ناوگان و حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده این است که از مواد اولیه بازیافتی در تولید خودروهای جدید استفاده شود در حال حاضر با اسقاط سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، مواد اولیه تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی نوشماره تامین می‌شود.

وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده موجب حفظ منابع سنگ آهن برای تولید فولاد و سایر فلزات مورد نیاز تولیدکنندگان می‌شود و هم در مصرف انرژی و آب، صرفه جویی می‌شود که در نتیجه به کاهش آلودگی صنعتی می‌انجامد.

استحصال ۴۰۰ کیلوگرم فولاد از اسقاط هر خودروی فرسوده

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه به ازای اسقاط هر خودروی فرسوده حدود ۴۰۰ کیلوگرم فولاد استحصال می‌شود، گفت: همچنین ۲۰ کیلوگرم آلومینیوم، ۵ کیلوگرم مس، ۱۵ کیلوگرم سرب و اسیدهای لیتیومی، ۱۶ کیلوگرم یا ۱۸ لیتر سیالات و روغن، ۶۸ کیلوگرم لاستیک و مواد الاستومری، ۱۲۰ کیلوگرم مواد پلاستیک و پلیمرها و ۲۶ کیلوگرم شیشه از محل اسقاط یک خودروی فرسوده به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه ازای اسقاط هر موتورسیکلت ۵۵ تا ۶۵ کیلوگرم فولاد استحصال می‌شود، افزود: همچنین ۲۲ کیلوگرم آلومینیوم، یک و نیم کیلوگرم مس، ۶ تا ۸ کیلوگرم لاستیک و مواد الاستومری و ۸ تا ۱۲ کیلوگرم پلاستیک و پلیمرها از بازیافت یک موتورسیکلت فرسوده حاصل می‌شود.