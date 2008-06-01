سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، از تاریخ تصویب این مصوبه نام " سازمان بنادر و کشتیرانی " به " سازمان بنادر و دریانوردی " تغییر و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عینا در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری خواهد بود.

این قانون در تاریخ 7/3/87 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.