به گزارش خبرنگار مهر، تالار تخصصی همایش‌ها و جلسات راهبردی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هدف ایجاد فضایی مناسب برای برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات راهبردی، رویدادهای علمی و آموزشی و برنامه‌های هم‌اندیشی در مجموعه این سازمان احداث شده است.

این پروژه با دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و پیگیری معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن حدود یک ماه پیش آغاز شد.

احداث تالار در کمتر از دو ماه

پس از تخریب ساختمان ستاد سازمان در ۱۷ اسفندماه سال گذشته در جریان تجاوز جنایتکارانه دشمن صهیونی آمریکایی، نبود فضای مناسب برای برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی یکی از نیازهای زیرساختی لرستان محسوب می‌شد.

بر اساس اعلام سازمان، با برنامه‌ریزی و پیگیری معاونت توسعه مدیریت و منابع و همکاری مدیریت امور رفاه و پشتیبانی و اداره ساختمان، عملیات احداث تالار جدید با سرعت دنبال شد و این مجموعه در مدت زمانی کمتر از دو ماه به مراحل پایانی ساخت و تجهیز رسید.

فتح‌الله خسروی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی لرستان روز سه شنبه در این رابطه گفت: تالار جدید با ظرفیت بیش از ۷۰ نفر طراحی شده و قرار است به عنوان فضای تخصصی سازمان برای برگزاری جلسات مدیریتی، کارگروه‌های راهبردی، نشست‌های علمی، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های هم‌اندیشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مجموعه با بهره‌گیری از تجهیزات صوتی و تصویری و طراحی متناسب با برگزاری نشست‌های تخصصی، در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد و طبق برنامه طی روزهای آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.