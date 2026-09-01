به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمساحسان در تذکر پیش از دستور چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به مصوبه دویست و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر در ۱۲ دی ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اعضای شورای شهر به منظور اجرای طرحهای ترافیکی و توسعه شبکه حملونقل شهری (تکمیل بزرگراه شهید شوشتری و توسعه خط ۷ مترو)، به شهرداری اجازه دادند نسبت به تهاتر هفت فقره املاک خود برای تملک ورزشگاه تختی اقدام نماید. طبق تبصره این مصوبه، شهرداری مکلف شد در ازای املاک واگذار شده، زمین معوض تأمین کرده و اعتبار لازم را برای ساخت مجموعههای ورزشی جایگزین در بودجه لحاظ کند؛ موضوعی که شهردار تهران نیز در صحن شورا نسبت به آن متعهد شده است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به توافقات اولیه برای تأمین زمین، تصریح کرد: حسب دستور شهردار تهران ، سازمان املاک و مستغلات موظف شده بود تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ ، اراضی مناسبی در مناطق ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ به مساحت حداقل ۳۰ هزار مترمربع برای ساخت دهکدههای ورزشی به سازمان ورزش تحویل دهد.
وی اضافه کرد: مکاتبات سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با مناطق یاد شده و مناطق ۲۲ گانه منجر به معرفی زمین هایی با کاربری فرهنگی و ورزشی با متراژ های ۴۰۰۰ مترمربع ( منطقه ۱۵) ، ۳۲۰۰ مترمربع ( منطقه ۱۸) ، ۳۶۱۳مترمربع ( منطقه ۲۰) ، ۱۰۰۰ متر مربع ، ۷۷۵ متر مربع و ۶۰۰ متر مربع ( سه زمین مجزا در منطقه ۲۲) بود که به دلایل مختلف و متراژ کم، قابلیت احداث مجموعه ورزشی را نداشتند و پیگیری های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیته ورزش نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
شمساحسان در ادامه با بیان اینکه در بند ۳ تبصره ۱۰ بودجه سال ۱۴۰۳ و بند ۳ تبصره ۱۵ بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ، احداث ۳ مجموعه ورزشی بزرگمقیاس مورد تأکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با گذشت حدود ۳۰ ماه از تصویب این تکالیف و اعطای اختیارات لازم به شهرداری در بودجه سه سال گذشته، هنوز اقدام مؤثری در خصوص معرفی زمینهای معوض و احداث مجموعههای مذکور صورت نگرفته است.
وی در پایان با اشاره به تعهدات اخیر شهرداری در حوزه مدرسهسازی، یادآور شد: ما با نهضت خدمتگذاری به شهروندان موافقیم، اما انتظار میرود ابتدا تکالیفی که از سال ۱۴۰۳ برای توسعه فضاهای ورزشی مشخص شده است، در اولویت قرار گیرد و سپس تعهدات جدید ایجاد شود؛ چراکه ما در صحن شورا به مردم تهران متعهد شدهایم.
رئیس کمیته ورزش شورا در پایان تذکر خود خواستار شد: شهرداری تهران ضمن ارسال گزارش اقدامات انجامشده در خصوص املاک معوض و احداث مجموعههای ورزشی بزرگمقیاس به شورای شهر، اجرای فوریتدار مصوبات این شورا را در دستور کار قرار دهد.
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