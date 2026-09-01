صالحی امیری: اولویت دولت برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح سه شنبه دهم شهریور در نخستین آئین جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد بیان داشت: دیپلماسی فرهنگی رسالت اصلی خود را اقناع سازی و همراه کردن افکار عمومی جهان نسبت به فرهنگ غنی ایران می داند و با ابزار فرهنگ به دنبال تامین منافع ملی و دینی است.

صالحی امیری افزود: دیپلماسی فرهنگی مقدم بر دیپلماسی سیاسی است و بر پایه روابط پایدار کشور بنا شده که در نهایت سیاست را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با انتقاد از غفلت گذشته در استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج اولویت دولت چهاردهم را اعتمادسازی و برقراری پیوند فرهنگی با هموطنان خارج نشین دانست تا بتوانند حداقل سالی یک بار به وطن سفر کنند.

صالحی امیری تصریح کرد: با تدبیر رئیس جمهور شورای عالی ایرانیان تشکیل شده و پنج کارگروه تخصصی در بخش فرهنگی علمی دیپلماسی حقوقی گردشگری و ایران شناسی برای بازسازی این روابط فعال شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کانون های توجه اشاره کرد و گفت: در استراتژی جدید ارتباط فرهنگی نگاه اقتصادی و سیاسی در اولویت بعدی قرار دارند و کانون توجه ما برقراری پیوند فرهنگی با استفاده از زبان گفتگو و اقناع است.

صالحی امیری دیپلماسی فرهنگی مصداق اعلای قدرت نرم دانست و بیان داشت: کشور برای مقابله با دشمنان به قدرت سخت و برای گفتگو با جهان به قدرت نرم نیاز دارد و این رسالت تنها بر عهده یک نهاد خاص نیست بلکه همه اجزای کشور مسئول آن هستند.

وی افزود: راهبرد اصلی دشمن ایران هراسی است و ما باید با روایت گری عقلانی و واقع گرایانه و معرفی ظرفیت تمدنی از طریق شعر ادبیات هنر و رسانه تصویر ناصواب ساخته شده را بشکنیم.

صالحی امیری بیان کرد: در تبیین حقانیت ملت ایران و جنایت کاخ سفید و کودک کشان تل آویو کوتاهی کرده ایم و فاجعه منا سندی بزرگ از جنایت علیه اتباع ایرانی است که باید مانند سایر جنایات تاریخی در افکار عمومی جهان روایت شود.

وی به تجربه موفق اجلاس جهانی گردشگری در اسپانیا و نمادسازی از فاجعه منا اشاره کرد و در ادامه تصریح کرد: دیپلماسی فرهنگی هوشمندانه حتما پاسخ مثبت جهانی دریافت می کند و نخبگان اسپانیایی داوطلبانه برای تولید محتوا و تبیین حقانیت ما اعلام آمادگی کردند. از این رو باید با ابزار نوین به چالش نوپدید پاسخ دهیم تا چهره واقعی متمدن و مظلوم ملت ایران را به جهان عرضه کنیم.