به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نکویی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز دوشنبه دوم شهریورماه، گزارشی مبنی بر وقوع حریق در جنوبغربی روستای خوشییلاق تیلآباد در حوزه استحفاظی شهرستان آزادشهر به مرکز کنترل و فرماندهی عملیات منابع طبیعی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای واکنش سریع و پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان به محل وقوع حریق اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای آتش را در منطقه آغاز کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه حریق عصر امروز مهار شد، گفت: نیروهای حفاظتی همچنان در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم برای اطفای کامل و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش در حال انجام است.
نکویی سطح عرصههای تحت تأثیر حریق را حدود پنج هکتار اعلام کرد و ادامه داد: این آتشسوزی عمدتاً بهصورت سطحی در پوششهای علفی، علفزارها و گرامینههای خشک رخ داده و بخشی از پوشش جنگلی و درختان سوزنیبرگ منطقه نیز در معرض حریق قرار گرفته است.
وی با اشاره به صعبالعبور و صخرهای بودن منطقه، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص عرصه، نیروهای منابع طبیعی با جدیت در حال انجام عملیات هستند تا اطفای کامل حریق در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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