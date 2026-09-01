حجت الاسلام علی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، مذهبی و اجتماعی در قالب «جمعه‌های خونخواهی و انتقام» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های رهبر شهید و با حضور پرشور مردم، جوانان، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی در سطح منطقه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رنجبر اشاره به اهمیت برگزاری منسجم این برنامه‌ها اظهار کرد: در طول هفته و به‌ویژه پیش از برگزاری نماز جمعه، برنامه‌های مختلفی با محوریت دعا، قرآن و معارف دینی در منطقه اجرا می‌شود که از جمله آنها می‌توان به برگزاری نماز استغاثه اشاره کرد.

وی افزود: پس از برگزاری نماز استغاثه، یک جزء از قرآن کریم به صورت ترتیل تلاوت می‌شود و تلاش شده است برنامه‌های قرآنی با حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان، پررنگ‌تر برگزار شود.

امام جمعه املش تصریح کرد: در مساجد و مصلی‌های منطقه نیز با نصب پرچم‌های خونخواهی، فضای فرهنگی و معنوی متناسب با این ایام ایجاد شده و برنامه‌های مختلفی با حضور سخنرانان، مداحان و کارشناسان برگزار شده است. این افراد با حضور در جمع مردم به تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی این حرکت و ضرورت حفظ روحیه همبستگی و انسجام در جامعه پرداخته‌اند.

حجت‌الاسلام رنجبر با اشاره به نقش جوانان در برنامه‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این برنامه‌ها، حضور فعال نسل جوان است و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت و انگیزه جوانان در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی گفت: در همین راستا، سرود ویژه خونخواهی در سطح استان موفق به کسب رتبه نخست شد که این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و استعداد جوانان منطقه در عرصه‌های فرهنگی و هنری است.

خطیب جمعه املش در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین از توجه به برنامه‌های اجتماعی و خانوادگی خبر داد و افزود: در کنار برنامه‌های مذهبی، یک مراسم عقد و ازدواج نیز برگزار شد تا نشان دهیم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه در کنار یکدیگر دنبال می‌شود و موضوع خانواده و ترویج ازدواج نیز مورد توجه قرار دارد.

حجت‌الاسلام رنجبر در ادامه به برنامه‌های تشویقی برای جوانان فعال اشاره کرد و گفت: در راستای قدردانی از تلاش جوانان، ۴ تا ۵ نفر از جوانان پرچم‌گردان منطقه به مشهد مقدس اعزام شدند و از زحمات و مشارکت آنان تقدیر به عمل آمد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های قرآنی گفت: حافظان قرآن کریم نیز مورد تقدیر قرار گرفتند و با اهدای هدایا از تلاش و فعالیت قرآنی آنان تجلیل شد؛ چراکه توجه به قرآن و معارف دینی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی منطقه است.

امام جمعه املش با اشاره به برنامه‌های هیئت‌های مذهبی اظهار کرد: پیش از نماز مغرب و عشا، هیئت‌های عزاداری به صورت دسته‌جمعی در سطح منطقه حرکت می‌کردند و با برگزاری مراسم عزاداری و برنامه‌های فرهنگی، حضور و همراهی خود را در این حرکت اعلام می‌کردند.

وی افزود: این حضور نشان می‌دهد که ظرفیت هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی بسیار گسترده است و می‌توان با تکیه بر همین ظرفیت، برنامه‌های منسجم‌تر و اثرگذارتری برگزار کرد.

خطیب جمعه املش در پایان با اشاره به فعالیت موکب‌های پذیرایی گفت: موکب‌های پذیرایی همچنان فعال هستند و به خدمت‌رسانی به مردم و شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها ادامه می‌دهند. این حضور و مشارکت مردمی، نشان‌دهنده همدلی و همراهی مردم منطقه در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است.

وی تأکید کرد: آنچه امروز در قالب این برنامه‌ها دنبال می‌شود، استفاده از ظرفیت مردم، جوانان، هیئت‌های مذهبی، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی برای حفظ وحدت، تقویت روحیه همبستگی و زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های رهبر شهید است و این مسیر با مشارکت مردم همچنان ادامه خواهد داشت.