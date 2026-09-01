ایران پرچمدار المپیاد فناوری نانو در سطح جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه نانو در بازدید از مرحله نهایی هفدهمین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو، با اشاره به ویژگی‌های برجسته و متمایز این رویداد اظهار کرد: المپیاد فناوری نانو در کشور صرفاً به شناسایی و پرورش چند استعداد منفرد و مجزا محدود نشده، بلکه در کنار برنامه‌های ترویجی ستاد در سطح آموزش و پرورش، زمینه آشنایی گسترده دانش‌آموزان با فناوری نانو را در سراسر کشور فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، ایجاد ظرفیت برای شناسایی استعدادها در استان‌های مختلف، به‌ویژه استان‌های دور از مرکز و کمتر برخوردار است. این رویکرد موجب شده است که آشنایی با فناوری نانو و مسیرهای فعالیت در این حوزه، محدود به مراکز اصلی و شهر تهران نباشد و دانش‌آموزان مستعد از نقاط مختلف کشور فرصت حضور و رقابت پیدا کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو با اشاره به ترکیب جغرافیایی برگزیدگان هفدهمین دوره المپیاد گفت: از میان ۴۰ راه‌یافته به مرحله نهایی این دوره، دانش‌آموزانی از ۱۴ استان کشور حضور دارند. در این میان، خراسان جنوبی با ۸ نماینده، خراسان رضوی با ۷ نماینده و آذربایجان شرقی با ۶ نماینده، سهم قابل توجهی از برگزیدگان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی برگزیدگان المپیاد و عدم تمرکز آن در شهر تهران است و بیانگر این واقعیت است که ظرفیت‌های علمی و استعدادهای دانش‌آموزی فناوری نانو در نقاط مختلف کشور وجود دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، آنها را شناسایی و پرورش داد.

وی با اشاره به تداوم مسیر فعالیت برگزیدگان المپیاد پس از دوران دانش‌آموزی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز این برنامه آن است که خروجی آن صرفاً در سطح یک فرد بااستعداد یا دارای قابلیت علمی محدود باقی نمانده است. تعداد قابل توجهی از برگزیدگان دوره‌های مختلف، به واسطه وجود برنامه‌های منسجم در ستاد فناوری نانو، پس از پایان دوران دانش‌آموزی مسیر خود را در این حوزه ادامه داده و به افراد فعال و اثرگذار در نظام نوآوری فناوری نانو تبدیل شده‌اند.

دبیر ستاد نانو تأکید کرد: بنابراین، دستاورد المپیاد صرفاً کشف استعداد نیست، بلکه ایجاد یک مسیر برای تبدیل استعدادهای دانش‌آموزی به سرمایه انسانی اثرگذار در نظام توسعه فناوری نانو است. این موضوع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز المپیاد فناوری نانو در کشور محسوب می‌شود.

ایران، آغازگر المپیاد بین‌المللی فناوری نانو

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بین‌المللی این رویداد اظهار کرد: افتخار پرچمداری برگزاری المپیاد بین‌المللی فناوری نانو در جهان متعلق به ایران است.

وی افزود: سال گذشته نخستین دوره المپیاد بین‌المللی فناوری نانو با راهبری و میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و شرکت‌کنندگانی از ۹ کشور در آن به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: برگزاری نخستین دوره این رویداد بین‌المللی با راهبری و میزبانی ایران، نقطه عطفی در توسعه این رقابت در سطح جهانی بود و امروز نیز این مسیر در حال تداوم است.

دبیر ستاد نانو خاطرنشان کرد: امسال هماهنگی‌ها و مقدمات میزبانی دومین دوره المپیاد بین‌المللی فناوری نانو توسط کشور چین در حال انجام است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که رویدادی که شکل‌گیری آن با ابتکار و راهبری ایران آغاز شده، اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک رویداد بین‌المللی مستمر قرار گرفته است.

وی استقرار دبیرخانه دائمی المپیاد بین‌المللی فناوری نانو در ایران را یکی دیگر از دستاوردهای مهم کشور دانست و گفت: اینکه راه‌اندازی این المپیاد بین‌المللی توسط ایران انجام شده و دبیرخانه دائمی آن نیز در کشورمان مستقر است، افتخار ویژه‌ای برای ایران محسوب می‌شود و جایگاه کشور را در این حوزه در سطح بین‌المللی تثبیت می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو گفت: این رویداد در کنار شناسایی و پرورش استعدادهای علمی، زمینه توسعه عدالت آموزشی، گسترش آشنایی با فناوری‌های نوین در سراسر کشور و شکل‌گیری مسیر مشخصی برای ورود نسل جدید به زیست‌بوم فناوری و نوآوری را فراهم کرده است.