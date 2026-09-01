تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مدافع وطن در بخش فین بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید حمید عوض زاده، از شهدای حمله تجاوزکارانه آمریکا به جزیره لارک، شامگاه امروز سه شنبه در روستای خورخروست بخش فین تشییع شد.

این شهید مدافع میهن، یکشنبه شب در حمله تروریستی آمریکا و حین ماموریت دفاع از مرزهای آبی کشورمان، در خلیج فارس به شهادت رسید.

در پی این حمله، سه تن از مدافعان خلیج فارس و تنگه هرمز به شهادت رسیدند که یکی از آنان، شهید حمید عوض زاده است که، ساعتی پیش، در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری، پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز قرائت شد.

در پیام مکتوب سردار عظمایی، با گرامی داشت مقام شهید، جان فدایی برای وطن و ولایت پذیری را از ویژگی‌های شهدای دفاع از خلیج فارس و نظم ایرانی در تنگه هرمز معرفی شده است.

پدر شهید حمید عوض زاده نیز در سخنانی گفت، پسر شهیدم ۳۴ ساله بود و تازه سه ماه از ازدواجش می‌گذشت، اما همیشه، برای ماموریت‌های دفاع از جزایر خلیج فارس پیشقدم می‌شد و در آخرین ماموریت هم، یکشنبه شب، به آرزوی دیرینه اش رسید.

حاضران در مراسم تشییع شهید حمید عوض زاده با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل بر ادامه دفاع تمام عیار از حاکمیت ملی در تنگه هرمز تاکید کردند.

عطاالله ناوکی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت، این استان، در جنگ تحمیلی سوم ۳۰۲ شهید، برای دفاع از جنوبی‌ترین استان ایران، تقدیم میهن کرد.