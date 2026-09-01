به گزارش خبرگزاری مهر،در پی اقدام تجاوزکارانه شامگاه یکشنبه رژیم تروریستی آمریکا علیه اهدافی در جزیره لارک از توابع شهرستان قشم، ۳ نفر از مدافعان حریم میهن به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدند.

بر اساس این گزارش، در ساعات نخست این حمله ددمنشانه، ۲ تن از مدافعان امنیت به نام‌های شهید حمید عوض‌زاده و شهید علی فیاضی به فیض والای شهادت نائل آمدند.

مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید والامقام حمید عوض‌زاده امروز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۴ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان لشکری و کشوری از میدان دفاع مقدس بندرعباس آغاز خواهد شد.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از بدرقه باشکوه در مرکز استان، به زادگاهش منتقل و ساعت ۱۶ امروز در روستای خور و خوروست از توابع بخش فین تشییع و در خاک پاک این دیار به خاک سپرده خواهد شد.