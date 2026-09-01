https://mehrnews.com/x3cXkH ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6934856 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و پنجمین قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و پنجمین قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6934856 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید حضور با شکوه مردم خمین در صد و هشتاد و ششمین شب حمایت از ولایت فقیه صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری ۱۸۶ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید بیعت با رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ایزدی: حضور مردم در میدان نشاندهنده حمایت از انقلاب و وطن است برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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