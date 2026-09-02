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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

خطبه‌خوانی خادمان حرم بانوی کرامت در آستانه سالروز ورود حضرت به قم

خطبه‌خوانی خادمان حرم بانوی کرامت در آستانه سالروز ورود حضرت به قم

قم- آیین خطبه‌خوانی خادمان حرم بانوی کرامت در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم با حضور تولیت حرم، مسئولان و خادمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین خطبه‌خوانی خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) صبح چهارشنبه با حضور آیت‌الله سعیدی تولیت حرم مطهر، جمعی از مسئولان استانی و شهری و خادمان آستان ملکوتی بانوی کرامت در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله سعیدی به ایراد سخنرانی پرداخت و حسن اسداللهی نیز در مدح و منقبت حضرت فاطمه معصومه(س) مدیحه‌سرایی کرد.

این آیین در آستانه سالروز ورود کریمه اهل‌بیت(س) به شهر مقدس قم برگزار شد و خادمان حرم مطهر در ادامه مراسم، در کنار مضجع شریف آن بانوی بزرگ اسلام حضور یافتند.

خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در پایان این مراسم با حضور در کنار مضجع شریف بانوی کرامت، ضریح مطهر آن حضرت را گلباران کردند.

کد مطلب 6935143

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