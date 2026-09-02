توافق برای توسعه همکاری‌ فناورانه بین شهرداری تهران و معاونت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2026)، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با حضور در غرفه سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، با دکتر علیرضا زراسوندی، رئیس پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های مشترک میان شهرداری تهران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حوزه فناوری و نوآوری شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر ایجاد سازوکارهای منسجم برای استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری کشور تأکید شد.

در جریان این دیدار، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تهران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌منظور توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری و نوآوری منعقد شود؛ تفاهم‌نامه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید و تحولات مؤثر در حوزه فناوری شهری باشد.

همچنین در راستای این همکاری، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان مجموعه‌های مرتبط با شهرداری تهران و بنیاد ملی علم ایران با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های کشور برای شناسایی و حل چالش‌های حوزه فناوری و نوآوری شهری تدوین و منعقد شود.

بر اساس این توافق، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌های کشور می‌تواند در مسیر شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای فناورانه برای چالش‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد و ارتباط میان مدیریت شهری، دانشگاه‌ها و زیست‌بوم فناوری کشور بیش از پیش تقویت شود.

دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز در این دیدار، با اشاره به فعالیت‌های سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، این مجموعه را «یک اتفاق خوب در شهر تهران» توصیف کرد و گفت سازمان فناوری و نوآوری شهری توانسته است مسیر خود را به‌صورت نظام‌مند در حوزه فناوری و نوآوری دنبال کند.

افشین همچنین با اشاره به ورود نظام‌مند سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری به زیست‌بوم فناوری، بر اهمیت تداوم این مسیر و توسعه همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه‌های فعال در اکوسیستم فناوری کشور تأکید کرد.