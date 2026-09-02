https://mehrnews.com/x3cXPR ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6936040 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۳ اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن در موج ۱۸۶ ارومیه- مردم انقلابی ارومیه چهارشنبه شب در استمرار شب های مقاومت ملی، در حمایت از وطن و انقلاب و رهبری تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6936040 کپی شد مطالب مرتبط دلاور تنگستانی که حماسه بی پایان غیرت در خلیج فارس را زنده کرد حقالسکوت ۴۰ هزار پوندی انگلیس؛ برای رئیسعلی دلواری وطن چند میارزید؟ گزارش خبرنگار مهر از تجمع مردم ایلام در محکومیت جنایات آمریکا گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و هشتاد و ششم میدان داری لنگرودی ها پشتیبانی مردم از رزمندگان اسلام پشتوانه پیروزی کشور در برابر دشمنان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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