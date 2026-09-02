  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۳

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن در موج ۱۸۶

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن در موج ۱۸۶

ارومیه- مردم انقلابی ارومیه چهارشنبه شب در استمرار شب های مقاومت ملی، در حمایت از وطن و انقلاب و رهبری تجمع کردند.

دریافت 23 MB
کد مطلب 6936040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها