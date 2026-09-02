https://mehrnews.com/x3cXPT ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6936042 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ میدانداری مردم ولایی سلماس در حمایت از نیروهای مسلح ارومیه - مردم انقلابی سلماس در بیعت دوباره با انقلاب و رهبری و در حمایت از نیروهای مسلح در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6936042 کپی شد مطالب مرتبط مردم سنندج برای ایران به میدان آمدند؛ نمایش وحدت در یک تجمع شبانه پشتیبانی مردم از رزمندگان اسلام پشتوانه پیروزی کشور در برابر دشمنان گزارش خبرنگار مهر از تجمع مردم ایلام در محکومیت جنایات آمریکا گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و هشتاد و ششم میدان داری لنگرودی ها برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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