  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲

میدان‌داری مردم ولایی سلماس در حمایت از نیروهای مسلح

میدان‌داری مردم ولایی سلماس در حمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در بیعت دوباره با انقلاب و رهبری و در حمایت از نیروهای مسلح در خیابان تجمع کردند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6936042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها