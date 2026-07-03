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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷

صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانی‌ها در لبیک به فرمان رهبری

صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانی‌ها در لبیک به فرمان رهبری

مهاجران- در این ویدئو صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانی‌ها در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6878606

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