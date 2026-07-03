https://mehrnews.com/x3ctTK ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6878606 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری مهاجران- در این ویدئو صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6878606 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب دانسفهان در شب ۱۲۵؛ همدلی مردم در امتداد شبهای اجتماع تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه اسفرورین در شب ۱۲۵؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی فرهنگ عاشورا دولت بر سیاست وفاق و تعامل با همسایگان تاکید دارد برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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