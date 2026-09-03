به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حوزههای علمیه سراسر کشور روز شنبه ۱۴ شهریور در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار خواهد شد.
این آیین با حضور جمعی از علما، فضلا، استادان و طلاب حوزههای علمیه برگزار میشود و آیتالله سبحانی از مراجع تقلید در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
در این مراسم، حاضران از رهنمودها و توصیههای علمی و تربیتی آیتالله سبحانی در آستانه آغاز دوره جدید فعالیتهای آموزشی حوزههای علمیه بهرهمند خواهند شد.
برگزاری این آیین در مدرسه فیضیه قم به عنوان یکی از مراکز مهم حوزوی، آغاز رسمی سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه در سراسر کشور را رقم خواهد زد.
آموزش حوزه از ۱۵ شهریور آغاز میشود
فعالیتهای آموزشی حوزه علمیه قم از روز یکشنبه ۱۵ شهریور به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، آموزشهای حوزوی در تمامی سطوح شامل مقدمات، سطح و خارج از این تاریخ به شکل هماهنگ دنبال میشود.
با آغاز برنامههای آموزشی، سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه قم وارد مرحله فعالیت رسمی خواهد شد و استادان و طلاب در سطوح مختلف آموزشی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
قم- آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه سراسر کشور شنبه ۱۴ شهریور در مدرسه فیضیه قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حوزههای علمیه سراسر کشور روز شنبه ۱۴ شهریور در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار خواهد شد.
نظر شما