به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر کونگ‌فوی بانوان کشور با حضور ۳۵ تیم و ۲۹۰ ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهرستان چالوس برگزار شد.

نفیسا هرسیج، نایب‌رئیس هیئت کونگ‌فوی استان مازندران عصر پنجشنبه در حاشیه مسابقات با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ورزشکارانی از بیش از ۱۵ استان کشور و مشارکت حدود ۴۰ نفر از عوامل داوری و اجرایی برگزار شد و سطح کیفی رقابت‌ها مطلوب بود.

وی حضور مسئولان ارشد فدراسیون کونگ‌فو در این رویداد را از دیگر ویژگی‌های مسابقات برشمرد.

نایب‌رئیس هیئت کونگ‌فوی مازندران ادامه داد: میزبانی این دوره از رقابت‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان بود و اعتماد فدراسیون به توان اجرایی مازندران می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات ملی بیشتری را در استان فراهم کند.

در ادامه عابدی رئیس هیئت کونگ‌فوی استان مازندران، با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به جنبه قهرمانی و تربیتی ورزش‌های رزمی گفت: موفقیت ورزشکاران مازندرانی در میادین ملی نتیجه تلاش ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان است و حمایت از استعدادهای جوان باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: ورزش‌های رزمی علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی، می‌توانند در تقویت نظم، اراده، اعتمادبه‌نفس و مسئولیت‌پذیری ورزشکاران نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس هیئت کونگ‌فوی مازندران با اشاره به فلسفه این رشته رزمی خاطرنشان کرد: کونگ‌فو تنها مجموعه‌ای از فنون مبارزه نیست، بلکه می‌تواند به ورزشکاران برای مواجهه با دشواری‌های زندگی و عبور از چالش‌ها کمک کند و در کنار قهرمانی، روحیه پهلوانی و اخلاق ورزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.