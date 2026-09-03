به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورهای غربی بهطور فعال و آشکار حملات تروریستی اوکراین علیه روسیه را تشویق میکنند.
«سرگئی لاوروف» در نشست مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادی وستوک روسیه افزود: غرب تلاش میکند از طریق حضور دیپلماتیک خود در روسیه دست به اقدامات تحریکآمیز بزند و سرویسهای امنیتی روسیه با این اقدامات مقابله میکنند. در آستانه انتخابات دومای دولتی، شاهد تلاشهای وحشیانه از خارج برای برهم زدن وضعیت جامعه روسیه هستیم.
وی با بیان اینکه «تلاش غرب برای اعزام نیرو به اوکراین نشاندهنده تمایل آن برای جاودانه کردن رژیم نازی است»، ادامه داد: حملات کییف به تأسیسات غیرنظامی، از جمله مراکز شرکتهای تجارت آنلاین، با هدف مختل کردن آسایش زندگی مردم روسیه انجام میشود.
لاوروف تصریح کرد: اگر روسیه با پیشنهادهای غرب برای توقف موقت درگیری در اوکراین موافقت میکرد، به نیاکان خود خیانت کرده بود و مردم روسیه آماده چنین کاری نیستند. غرب دائماً به یک دشمن خارجی نیاز دارد؛ اگر تصویر روسیه بهعنوان دشمن از بین برود، رأیدهندگان بسیاری از سیاستمداران اروپایی را کنار خواهند زد. روحیه نئوامپریالیستی، استعماری و نئونازیستی در اروپا همچنان پابرجاست.
وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: غرب میخواهد هند را وارد بازیهای خود علیه چین کند. چین و هند با سرعتی در حال توسعه هستند که دیگر برای غرب دستنیافتنی است و این دو کشور، شرکای اصلی روسیه هستند. روسیه برنامههای زیادی برای همکاری با هند و چین در حوزه انرژی هستهای دارد.
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