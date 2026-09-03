به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی دانشگاه تمام‌هوشمند فرهنگیان قم اظهار کرد: اجرای این پروژه از جمله اقدامات مهم در حوزه تربیت معلم است و می‌تواند در افق آینده آموزش و پرورش کشور، جایگاهی اثرگذار داشته باشد.



وی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام آموزشی افزود: نگاه به این پروژه نباید صرفاً در محدوده استان قم تعریف شود، چراکه خروجی و ثمرات فعالیت چنین مجموعه‌ای می‌تواند در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.



استاندار قم ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان قم از منظر دورنمای تربیت معلم برای کشور دارای اهمیت ویژه‌ای است و می‌تواند در مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقش مؤثری ایفا کند.



بهنام‌جو با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی قم تصریح کرد: این شهر تنها متعلق به یک محدوده جغرافیایی نیست و به دلیل جایگاه ویژه خود در کشور و جهان اسلام، ظرفیت‌هایی فراتر از مرزهای استانی دارد.



وی افزود: بر همین اساس، هرگونه مشارکت خیرین و نیکوکاران در اجرای پروژه‌های زیرساختی و آموزشی قم را نباید اقدامی محدود به این استان دانست، بلکه آثار و برکات چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند در سطح کشور گسترش یابد.



قم متعلق به جهان اسلام است



استاندار قم با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه‌های همراه در اجرای دانشگاه تمام‌هوشمند فرهنگیان گفت: حضور خیرین در عرصه توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد پروژه‌هایی است که آثار آن به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد.



بهنام‌جو افزود: از همه خیرین مدرسه‌ساز و افرادی که برای تحقق این پروژه تلاش و همکاری می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این همراهی زمینه تسریع در روند اجرای طرح را فراهم کند.



وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قم می‌تواند در خدمت یک مأموریت ملی قرار گیرد، اظهار کرد: اگر خیرین در این شهر برای اجرای پروژه‌های آموزشی سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید به این موضوع با نگاه ملی نگریست، زیرا دستاوردهای آن محدود به مردم قم نخواهد بود.



استاندار قم ادامه داد: جایگاه علمی، فرهنگی و مذهبی قم، این استان را به بستری مناسب برای اجرای طرح‌های مهم آموزشی و تربیتی تبدیل کرده است.



وی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر قم گفت: این شهر، شهر اهل‌بیت(ع) است و تربیت معلم و مربی در چنین محیطی می‌تواند از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و معنوی برخوردار باشد.



تربیت معلم در قم ظرفیت ویژه‌ای دارد



بهنام‌جو با اشاره به اهمیت تمرکز ظرفیت‌های آموزش و تربیت معلمان در قم اظهار کرد: برای تقویت جایگاه این شهر در حوزه آموزش و تربیت معلم، استدلال‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد و این موضوع را تا حد امکان پیگیری خواهیم کرد.



وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و صدور دستورهای لازم، زمینه استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قم در حوزه آموزش و تربیت معلمان فراهم شود.



استاندار قم دانشگاه تمام‌هوشمند فرهنگیان را یکی از پروژه‌های مهم پیش‌روی استان دانست و تصریح کرد: تحقق این طرح می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای در حوزه آموزش معلمان ایجاد کند و به اهداف مورد نظر در نظام تعلیم و تربیت کمک کند.



بهنام‌جو در ادامه با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: تلاش و برنامه‌ریزی بر این اساس است که فاز نخست دانشگاه تمام‌هوشمند فرهنگیان قم طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.



وی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، بخش‌های مختلفی از جمله خوابگاه دانشجویان دختر و پسر، فضاهای آموزشی و اداری و همچنین مسجد پیش‌بینی شده است.



فاز نخست تا دو سال آینده تکمیل می‌شود



استاندار قم اظهار کرد: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مسئولان ذی‌ربط و مشارکت خیرین، عملیات اجرایی این بخش‌ها مطابق برنامه پیش برود و فاز نخست پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده آماده بهره‌برداری شود.



بهنام‌جو با اشاره به اهمیت هم‌افزایی برای پیشبرد طرح‌های بزرگ آموزشی گفت: تحقق پروژه‌هایی از این دست نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف است و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در تسریع روند اجرا مؤثر باشد.



وی همچنین با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه اظهار کرد: امروز شاهد گشایش و حل بخشی از مسائل و مشکلاتی هستیم که آموزش و پرورش طی سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده است و این اقدامات شایسته تقدیر است.



استاندار قم در پایان از همه مسئولان، خیرین مدرسه‌ساز و دست‌اندرکاران اجرای دانشگاه تمام‌هوشمند فرهنگیان قم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی، زمینه بهره‌برداری از فاز نخست این مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های آن در مسیر تربیت معلمان آینده کشور هرچه سریع‌تر فراهم شود.