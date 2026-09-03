به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با هفته دولت، باهدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و توسعه فرهنگ داوطلبی، برنامه‌های متنوعی در سطح شعب استان لرستان اجرا شد

وی افزود: در این مدت هفت کاروان سلامت، پنج ایستگاه سلامت، اهدای ۵۲۰ بسته معیشتی و ۳۰۰ قوطی سرلاک و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به مشارکت هزار و ۴۷۲ نفر از داوطلبان و کارکنان در این برنامه‌ها، گفت: داوطلبان و همکاران جمعیت همچنین ۱۹۲ واحد خون اهدا کردند و برنامه‌هایی همچون غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از پزشکان داوطلب نیز برگزار شد

علی‌محمدی، ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده را ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام کرد و از مشارکت داوطلبان، خیرین و دستگاه‌های همکار در اجرای برنامه‌های هفته دولت قدردانی کرد

وی گفت: در این برنامه‌ها ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر از خدمات جمعیت بهره‌مند شدند.