به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری شامگاه پنجشنبه به همراه محمد خسروی، مدیرکل زندان‌های استان، با حضور در زندان مرکزی سنندج، از بخش‌ها و بندهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسائل و درخواست‌های قضایی زندانیان به صورت مستقیم و بدون واسطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و جباری با متهمان و محکومان پرونده‌های قصاص و قتل عمد استان به گفت‌وگو پرداخت.

رئیس‌کل دادگستری کردستان پس از شنیدن درخواست‌های زندانیان، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به امور قضایی آنان صادر کرد.

همچنین در این بازدید، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط تأکید شد تا درخواست‌های قابل رسیدگی آنان در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود.

این حضور میدانی، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل زندان و آگاهی از وضعیت قضایی زندانیان بود و موضوعات مرتبط با روند رسیدگی به پرونده‌ها، درخواست‌های مطرح‌شده و ظرفیت‌های قانونی قابل استفاده برای زندانیان مورد توجه قرار گرفت.