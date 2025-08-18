دیدار قضات کردستان با زندانیان سنندج؛ بررسی ۱۶۵ پرونده قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، قضات دادگستری کردستان صبح دوشنبه در بازدید از زندان سنندج و در قالب طرح پایش و غربالگری، ضمن دیدار با ۱۶۵ مددجو، مشکلات قضائی آنان را بررسی و برای بهره‌مندی جمعی از زندانیان از ارفاقات قانونی تصمیم‌گیری کردند.

این اقدام در راستای رسیدگی به درخواست‌ها و پیگیری مشکلات زندانیان، از زندان مرکزی شهر سنندج انجام شد.

در این بازدید، قضات با حضور در اندرزگاه‌ها و برگزاری نشست‌های چهره به چهره، به گفت‌وگو با بیش از ۱۶۵ نفر از مددجویان پرداختند و در این دیدارها ضمن استماع مستقیم درخواست‌ها و بررسی پرونده‌های حقوقی و کیفری، تصمیماتی برای تسریع در روند رسیدگی‌ها و رفع موانع قضائی اتخاذ شد.

در پایان این بازدید، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و پس از صدور دستورات قضائی لازم، شرایط استفاده تعداد زیادی از زندانیان از ارفاقات قانونی فراهم شد.

ارفاقات قانونی اتخاذ شده توسط قضات دادگستری استان

صدور ۹ فقره پابند الکترونیک، اعمال ۳ فقره تعلیق اجرای مجازات و ۴ فقره آزادی مشروط، معرفی ۱۲ مددجو به اشتغال به کار و انجام ۶ فقره پذیرش اعسار و ۱۸ مورد قبولی وثیقه در این بازدیدها شکل گرفت.

همچنین یک فقره پذیرش توبه و ۶ مورد تعیین تکلیف رد مال انجام و ۱۶ فقره مرخصی و ۱۴ مرخصی منجر به آزادی اعطا شد.

در نهایت ۳ فقره انتقال به محل سکونت و ۴۸ مورد تعیین تکلیف و تعیین وقت رسیدگی نهایی شد.

طرح پایش و غربالگری پرونده‌های زندانیان در استان کردستان با هدف تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اجرا می‌شود.

بازدید اخیر قضات دادگستری مرکز استان از زندان سنندج، نمونه‌ای از تلاش دستگاه قضائی برای تحقق عدالت، کاهش مشکلات مددجویان و اعطای فرصت دوباره به زندانیان واجد شرایط است.