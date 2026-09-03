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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

تداوم تجمع شبانه مردم شیروان در حمایت از رهبری

تداوم تجمع شبانه مردم شیروان در حمایت از رهبری

شیروان- مردم شیروان بار دیگر با حضور در تجمعی شبانه، بر حمایت و وفاداری خود به رهبر انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6936729

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