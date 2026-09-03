https://mehrnews.com/x3cY6V ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6936729 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ تداوم تجمع شبانه مردم شیروان در حمایت از رهبری شیروان- مردم شیروان بار دیگر با حضور در تجمعی شبانه، بر حمایت و وفاداری خود به رهبر انقلاب تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6936729 کپی شد مطالب مرتبط غلامی: افزایش بیدلیل قیمت خودرو ضربه به انسجام ملی است جلوههایی از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم شیروان برچسبها تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای ایران شیروان انقلاب اسلامی ایران
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