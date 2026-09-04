توضیح بنیاد مسکن درباره ادعای تخریب در حاشیه شهر چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار محتوایی خلاف واقع در فضای مجازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چابهار با هدف تنویر افکار عمومی اعلام کرد تصاویر و مطالب منتشرشده درباره تخریب در مناطق حاشیهای، ارتباطی با فعالیتهای این نهاد ندارد.
بنیاد مسکن تأکید کرد: هرگونه اقدام عمرانی یا ساماندهی اراضی در این مناطق، صرفاً با اطلاعرسانی قبلی، هماهنگی با دستگاههای ذیربط و با رعایت کامل کرامت و شأن ساکنان انجام خواهد شد.
این نهاد همچنین حفظ حرمت و کرامت انسانی مردم مناطق حاشیهای را از اصول اساسی خود عنوان کرد و نسبت به انتشار اخبار و مطالب غیرواقعی در فضای مجازی هشدار داد.
تخصیص ۷۶ میلیارد تومان برای خدماترسانی در حاشیه چابهار
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد خدماترسانی در مناطق حاشیهای چابهار طی ماههای اخیر با تخصیص ۷۶ میلیارد تومان اعتبار شتاب گرفته است.
بر اساس این اعلام، این اعتبارات در حوزههایی همچون محرومیتزدایی، بهسازی معابر، تأمین مسکن و بهبود زیرساختهای عمرانی مناطق کمبرخوردار هزینه میشود.
همچنین ساماندهی و واگذاری اراضی به ساکنان بومی و واقعی منطقه در حال انجام است و تاکنون یک هزار و ۷۵۰ قطعه زمین به ساکنان واقعی و دارای سابقه سکونت در این مناطق واگذار شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان اعلام کرد خدمترسانی به مردم سیستان و بلوچستان، بهویژه ساکنان مناطق حاشیهای چابهار، ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست اخبار مربوط به این اقدامات را از رسانههای معتبر و مجاری رسمی دنبال کنند.
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