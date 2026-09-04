به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته چابهار با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، درباره اخلاق در کسب و مصرف روزی حلال سخن گفت و بر اهمیت قناعت در زندگی تأکید کرد.
امام جمعه چابهار اظهار کرد: اسلام برای مصرف روزی حلال نیز چارچوب مشخصی تعیین کرده و قناعت یکی از اصول مهم در این زمینه است. انسان قانع از آبرومندی برخوردار است و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمیکند.
خطیب جمعه چابهار با اشاره به آموزههای دینی درباره قناعت افزود: در روایات اسلامی، قناعت بهعنوان گنجی پایانناپذیر و ثروتی بزرگ برای انسان معرفی شده است. بنابراین، به جای چشم دوختن به دارایی دیگران باید به رزق حلال خود توجه داشت و برای درک بهتر نعمتهای الهی، شرایط افراد کمبرخوردارتر را نیز در نظر گرفت.
وی همچنین با گرامیداشت روز تعاون، بر ضرورت همدلی و کمک به مردم در شرایط دشوار تأکید کرد و گفت: جامعه باید در زمان بروز مشکلات در کنار یکدیگر باشد و برای گرهگشایی از کار مردم تلاش کند.
تأکید بر همبستگی و تبیین دستاوردهای کشور
موسوی با اشاره به حوادث ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و جنایات رژیم پهلوی، اظهار کرد: دشمن امروز نیز با ایجاد ناامنی و هدف قرار دادن غیرنظامیان درصدد ایجاد رعب و وحشت است، اما این اقدامات نشانه قدرت نیست و حضور مردم در صحنه میتواند قدرت ملی را به نمایش بگذارد.
امام جمعه چابهار در ادامه با اشاره به هفته دولت و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، وظیفه رسانهها و تریبونها را تبیین ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای کشور دانست و گفت: نباید صرفاً بر ضعفها تمرکز کرد، بلکه باید پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف برای مردم تبیین شود.
وی افزود: مقایسه وضعیت کشور در ابتدای انقلاب با شرایط امروز، نشاندهنده پیشرفتهای حاصلشده در عرصههای مختلف است و در کنار تلاش برای رفع کاستیها، باید این دستاوردها نیز برای جامعه بازگو و تبیین شود.
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