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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

امام جمعه چابهار: قناعت انسان را از چشم‌داشت به دیگران بی‌نیاز می‌کند

امام جمعه چابهار: قناعت انسان را از چشم‌داشت به دیگران بی‌نیاز می‌کند

چابهار- امام جمعه چابهار با تأکید بر اهمیت قناعت در زندگی مؤمنانه، آن را عاملی برای حفظ عزت و بی‌نیازی از دیگران دانست و بر ضرورت برجسته‌سازی توانمندی‌های کشور در رسانه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، درباره اخلاق در کسب و مصرف روزی حلال سخن گفت و بر اهمیت قناعت در زندگی تأکید کرد.

امام جمعه چابهار اظهار کرد: اسلام برای مصرف روزی حلال نیز چارچوب مشخصی تعیین کرده و قناعت یکی از اصول مهم در این زمینه است. انسان قانع از آبرومندی برخوردار است و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی‌کند.

خطیب جمعه چابهار با اشاره به آموزه‌های دینی درباره قناعت افزود: در روایات اسلامی، قناعت به‌عنوان گنجی پایان‌ناپذیر و ثروتی بزرگ برای انسان معرفی شده است. بنابراین، به جای چشم دوختن به دارایی دیگران باید به رزق حلال خود توجه داشت و برای درک بهتر نعمت‌های الهی، شرایط افراد کم‌برخوردارتر را نیز در نظر گرفت.

وی همچنین با گرامیداشت روز تعاون، بر ضرورت همدلی و کمک به مردم در شرایط دشوار تأکید کرد و گفت: جامعه باید در زمان بروز مشکلات در کنار یکدیگر باشد و برای گره‌گشایی از کار مردم تلاش کند.

تأکید بر همبستگی و تبیین دستاوردهای کشور

موسوی با اشاره به حوادث ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و جنایات رژیم پهلوی، اظهار کرد: دشمن امروز نیز با ایجاد ناامنی و هدف قرار دادن غیرنظامیان درصدد ایجاد رعب و وحشت است، اما این اقدامات نشانه قدرت نیست و حضور مردم در صحنه می‌تواند قدرت ملی را به نمایش بگذارد.

امام جمعه چابهار در ادامه با اشاره به هفته دولت و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، وظیفه رسانه‌ها و تریبون‌ها را تبیین ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور دانست و گفت: نباید صرفاً بر ضعف‌ها تمرکز کرد، بلکه باید پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف برای مردم تبیین شود.

وی افزود: مقایسه وضعیت کشور در ابتدای انقلاب با شرایط امروز، نشان‌دهنده پیشرفت‌های حاصل‌شده در عرصه‌های مختلف است و در کنار تلاش برای رفع کاستی‌ها، باید این دستاوردها نیز برای جامعه بازگو و تبیین شود.

کد مطلب 6937160

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