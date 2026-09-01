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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

وقوع چهار انفجار در شهرستان های چابهار و کنارک

وقوع چهار انفجار در شهرستان های چابهار و کنارک

چابهار- معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از وقوع ۴ انفجار در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.

از محل دقیق اصابت و میزان خسارات وارد شده اطلاعاتی در دست نیست.

کد مطلب 6934679

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