وقوع چهار انفجار در شهرستان های چابهار و کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از وقوع ۴ انفجار در شهرستان‌های چابهار و کنارک خبر داد.

از محل دقیق اصابت و میزان خسارات وارد شده اطلاعاتی در دست نیست.