وقوع چهار انفجار در شهرستان های چابهار و کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از وقوع ۴ انفجار در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد.
از محل دقیق اصابت و میزان خسارات وارد شده اطلاعاتی در دست نیست.
چابهار- معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از اصابت چهار پرتابه در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از وقوع ۴ انفجار در شهرستانهای چابهار و کنارک خبر داد.
از محل دقیق اصابت و میزان خسارات وارد شده اطلاعاتی در دست نیست.
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