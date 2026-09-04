به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر گرمه، با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام رحمانی، بر ضرورت استفاده مسئولان از فرصت خدمت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، تقویت همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و توجه جدی به مسائل فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییر مسئولیت امام جمعه شهر گرمه، اظهار کرد: این جلسه، جلسه سنگرسپاری است و لازم است از تلاش‌ها و زحمات حجت‌الاسلام رحمانی که حدود سه سال در گرمه و پیش از آن نیز بیش از سه سال در شهر دیگری در سنگر امامت جمعه فعالیت داشتند، قدردانی شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: ایشان در این مدت با برگزاری خطبه‌های نماز جمعه و پیگیری مسائل فرهنگی، برای ارتقای فرهنگ شهر و مدیریت قرارگاه فرهنگی گرمه تلاش کردند و از این پس این سنگر به برادر دیگری سپرده می‌شود تا مسیر خدمت ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه هر یک از مسئولان در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی بر عهده دارند، گفت: مسئولان در حوزه‌های مختلف اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی هر کدام وظیفه‌ای بر عهده دارند و باید از فرصت مسئولیت برای خدمت واقعی به مردم استفاده کنند.

وی ادامه داد: اگر کسی بتواند گرهی از کار یک مسلمان باز کند، ارزش این خدمت از بسیاری از عبادت‌های فردی بیشتر است؛ بنابراین باید قدر فرصت مسئولیت را دانست و از همه لحظات آن برای خدمت به مردم استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه با تشریح جایگاه امام جمعه گفت: امام جمعه نه مسئول اجرایی است، نه قانون‌گذار و نه مسئول نظامی؛ بلکه جایگاهی حاکمیتی و نظارتی دارد و به دلیل وظایفی که در خطبه‌های نماز جمعه بر عهده اوست، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه اشراف داشته باشد.

وی سه وظیفه مهم امام جمعه را نظارت، نقد منصفانه و حمایت از مجموعه‌های خدمتگزار عنوان کرد و گفت: اگر امام جمعه نسبت به موضوعی نقد یا تذکری دارد، این نقد باید منصفانه، محترمانه و با هدف اصلاح باشد و دستگاه‌ها نیز نباید آن را دخالت در امور تلقی کنند.

نوری بیان کرد: نقد امام جمعه باید مانند نقد یک پدر نسبت به فرزند خود تلقی شود؛ هدف پدر، اصلاح و برطرف کردن اشکالات فرزند است. بنابراین مسئولان باید در صورت وجود نقد، با امام جمعه تعامل کنند تا مشکلات برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به نقش امام جمعه در قرارگاه فرهنگی شهر اظهار کرد: امام جمعه رئیس سازمان تبلیغات، مسئول فرهنگی شهرداری یا مسئول اوقاف نیست، اما همه مجموعه‌هایی که در شهر فعالیت فرهنگی دارند باید با امام جمعه هماهنگ باشند تا فعالیت‌های فرهنگی در قالب یک قرارگاه منسجم دنبال شود.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: قرارگاه فرهنگی شهر باید با مسئولیت امام جمعه، محلی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد تا فعالیت‌های فرهنگی از چارچوب‌های دینی و اسلامی فاصله نگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان از خدمات حجت‌الاسلام رحمانی، امام جمعه پیشین گرمه، قدردانی کرد.