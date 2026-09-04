به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رحیم مهدویپور در خطبه های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: ولایت، حفظ امت اسلامی، دشمنشناسی، حفظ استقلال و آزادی ملت از قلدری و باجخواهی و ایستادگی در برابر دشمنان از اصول اساسی جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایتهای رژیم صهیونیستی افزود: گاهی دشمنی دشمنان نهتنها موجب تضعیف یک ملت نمیشود، بلکه میتواند زمینه افزایش آگاهی، انسجام و اقتدار آن ملت را فراهم کند.
امام جمعه موقت بجنورد ادامه داد: امروز جنایتهای رژیم صهیونیستی موجب شده است چهره واقعی این رژیم برای افکار عمومی جهان آشکارتر شود و این رژیم با کاهش شدید جایگاه و محبوبیت جهانی مواجه شود.
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران یادآور شد: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما نتیجه برخلاف اهداف آنان رقم خورد و ایران اسلامی امروز در جایگاهی قرار گرفته است که بسیاری از قدرتهای منطقهای و جهانی به اقتدار آن اذعان دارند.
حجتالاسلام مهدویپور با اشاره به حضور شبانه مردم تاکید کرد: حضور مردم در میدان و خیابان طی حدود ۱۸۰ شب، یک پدیده نو و تاریخی است که با بسیاری از نمونههای گذشته قابل مقایسه نیست.
وی افزود: دشمن تلاش داشت با ایجاد هستههای اغتشاش و فشار برای سازش، مردم را از صحنه خارج کند، اما مردم با بصیرت تاریخی خود میدان را حفظ کردند.
امام جمعه موقت بجنورد گفت: مردم با درس گرفتن از تاریخ فهمیدهاند که نباید میدان را خالی کنند؛ خیابان دیگر جایگاه فروپاشی نیست، بلکه به لنگر ثبات کشور تبدیل شده است.
حجت الاسلام مهدویپور افزود: حفظ استقلال، تقویت توان داخلی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای بیگانه از مهمترین عوامل حفظ امنیت و اقتدار کشورهاست و ملتهای منطقه نیز باید با تکیه بر ظرفیتهای خود مسیر پیشرفت و امنیت را دنبال کنند.
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